Цены на топливо в Чехии снижаются медленно из-за обесценивания кроны

Это следует из данных компании CCS, которая занимается мониторингом цен. Топливо дешевеет с начала октября, до этого оно дорожало около четырех месяцев. По мнению аналитиков, в ближайшие дни падение цен продолжится.

Самый дешевый бензин в регионе Усти-над-Лабем, где литр стоит в среднем 38,18 кроны. Дизельное топливо дешевле всего в Градце-Кралове, где литр стоит в среднем 38,97 кроны. С другой стороны, самое дорогое топливо предлагают АЗС в Праге, где литр бензина стоит в среднем 40,82 кроны. Дизельное топливо там стоит 41 крону за литр.

По мнению аналитика XTB Томаша Цверны, снижение цен в основном обусловлено ослаблением напряженности на нефтяных рынках и падением цен на нефть марки Brent, которое он связывает с приостановкой наземной атаки в секторе Газа. Кроме того, он также указывает на удешевление топлива на Роттердамской бирже. В то же время Цверна полагает, что обесценивающаяся крона помешала более значительному снижению цен на топливо.

Цены на нефть

По мнению аналитиков, небольшое снижение цен на топливо в Чехии должно продолжиться в ближайшие дни. По словам аналитика Purple Trading Петра Лайсека, в основном должна сказаться недавняя коррекция цен на сырую нефть. «Скидки вновь будут несколько более выраженными для бензина. На следующей неделе его цена может вновь снизиться на несколько десятков геллеров. Цена на дизельное топливо будет снижаться медленнее, поскольку с наступлением зимы спрос на него для нужд отопления растет», — сказал Лайсек. В то же время он предупредил, что возможная эскалация на Ближнем Востоке может быстро остановить удешевление топлива.

Ярослав Тон, глава компании 4Trans, также предупредил о возможных последствиях продолжения конфликта в Израиле. Помимо цен на нефть, эскалация может привести к дальнейшему ослаблению кроны и евро, что повлечет за собой рост цен. «Таким образом, в краткосрочной перспективе ожидается, что цены на топливо будут колебаться лишь в пределах 20–30 геллеров за литр, и это хорошая новость для финансового планирования логистических компаний, для которых дизельное топливо является одной из основных статей расходов», — добавил Тон.

В сравнении с прошлым годом бензин сейчас стоит на 3,70 кроны за литр дешевле, чем год назад, а дизельное топливо — на 7,70 кроны за литр дороже.