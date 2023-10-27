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С понедельника через Вацлавскую площадь не будут ходить трамваи

Анастасия Князева
27 октября 2023
14:30
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С понедельника в Праге не будут ходить трамваи через Вацлавскую площадь: из-за ремонта путей движение между остановками Jindřišská и Lazarská будет прервано более чем на неделю. Перекрытие движения продлится до среды, 8 ноября, и затронет шесть дневных и шесть ночных трамвайных маршрутов. Об этом сообщила ČTK в пресс-релизе пресс-секретарь транспортной компании (DPP) Анета Ржехкова.
Прекращение движения произойдет в понедельник, 30 октября, примерно в 04:30. 

Из-за особенностей расположения компания не будет вводить альтернативные автобусы и рекомендует пассажирам использовать метро в качестве замены. По измененным маршрутам будут ходить дневные трамваи № 3, 5, 6, 9, 14 и 24, а также ночные трамваи № 91, 92, 94, 95, 96 и 98. На время закрытия трамвайных маршрутов на улице Dlážděná на перекрестке с Senovážné náměstí и на улице Lazarská в районе улицы Spálená будут установлены остановки.
 
С пятницы пассажирам пражского общественного транспорта также придется столкнуться с закрытием движения в Голешовице, где трамваи не будут ходить между остановками Výstaviště и Nádraží Holešovice в связи с ремонтом путей. Перекрытие начнется в полночь 27 октября и продлится до полуночи 5 декабря. Трамваи вернутся на прежний маршрут с 6 декабря. Остановка затронет дневные трамваи № 6, 12, 14 и 17, а также ночные маршруты № 93 и 94. 
транспорт Прага
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