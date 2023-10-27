Прекращение движения произойдет в понедельник, 30 октября, примерно в 04:30.



Из-за особенностей расположения компания не будет вводить альтернативные автобусы и рекомендует пассажирам использовать метро в качестве замены. По измененным маршрутам будут ходить дневные трамваи № 3, 5, 6, 9, 14 и 24, а также ночные трамваи № 91, 92, 94, 95, 96 и 98. На время закрытия трамвайных маршрутов на улице Dlážděná на перекрестке с Senovážné náměstí и на улице Lazarská в районе улицы Spálená будут установлены остановки.



С пятницы пассажирам пражского общественного транспорта также придется столкнуться с закрытием движения в Голешовице, где трамваи не будут ходить между остановками Výstaviště и Nádraží Holešovice в связи с ремонтом путей. Перекрытие начнется в полночь 27 октября и продлится до полуночи 5 декабря. Трамваи вернутся на прежний маршрут с 6 декабря. Остановка затронет дневные трамваи № 6, 12, 14 и 17, а также ночные маршруты № 93 и 94.