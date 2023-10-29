Всего сотрудниками полиции было проверено 1 434 человека, из них 457 иностранцев.

«В ходе операции было выявлено 210 нарушений правил дорожного движения, из которых 175 были раскрыты с вынесением постановления на месте на общую сумму 104 400 крон», — сказал пресс-секретарь.

Семь водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, а у трех были положительные тесты на наркотики. «Рекордсменом стал водитель, у которого было обнаружено 1,49 промилле алкоголя, и теперь он подозревается в преступлении, связанном с созданием опасности под воздействием наркотического вещества», — сказал Данек.

Другой человек находился за рулем несмотря на то, что ему было запрещено управлять автомобилем.

В мероприятии также приняли участие сотрудники муниципальной полиции и таможенного управления. «На месте были выявлены налоговые недоимки на общую сумму 350 000 крон, а у одного водителя коллеги из Таможенного управления изъяли регистрационные знаки», — добавил Данек.