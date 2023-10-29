Полицейские за один день в Праге выписали штрафы на сумму более 100 тысяч крон
30 октября 2023
07:00
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В ходе субботней акции у Баррандовского моста полицейские проверили более 1 000 автомобилей и выписали штрафов на сумму более 100 000 крон. Кроме того, были задержаны два человека, находившиеся в розыске. По словам пресс-секретаря пражской полиции Яна Данека, некоторые из водителей находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, у одного из них было почти 1,5 промилле.
Всего сотрудниками полиции было проверено 1 434 человека, из них 457 иностранцев.
«В ходе операции было выявлено 210 нарушений правил дорожного движения, из которых 175 были раскрыты с вынесением постановления на месте на общую сумму 104 400 крон», — сказал пресс-секретарь.
Семь водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, а у трех были положительные тесты на наркотики. «Рекордсменом стал водитель, у которого было обнаружено 1,49 промилле алкоголя, и теперь он подозревается в преступлении, связанном с созданием опасности под воздействием наркотического вещества», — сказал Данек.
Другой человек находился за рулем несмотря на то, что ему было запрещено управлять автомобилем.
В мероприятии также приняли участие сотрудники муниципальной полиции и таможенного управления. «На месте были выявлены налоговые недоимки на общую сумму 350 000 крон, а у одного водителя коллеги из Таможенного управления изъяли регистрационные знаки», — добавил Данек.
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