В Праге прошел митинг в поддержку Израиля и шествие друзей Палестины

«Совместное выражение поддержки государству Израиль и его народу направлено на осуждение беспрецедентного убийства мирных жителей, совершенного террористическим движением ХАМАС 7 октября, и права Израиля на защиту себя и своего народа», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации еврейских общин.

«Более 230 заложников, среди которых много детей и женщин, все еще остаются похищенными и удерживаемыми террористами в секторе Газа. Их возвращение должно быть безоговорочно разрешено», — добавили представители организации.

В начале мероприятия прозвучали гимны Чехии и Израиля. Также была прочитана молитва за Израиль. В ходе митинга почтили память жертв войны.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) пришел на Староместскую площадь, чтобы выразить свою поддержку.

«Когда утром 7 октября я узнал, что наши израильские друзья вынуждены отменить свой визит, я понял, что произошло что-то серьезное. Только потом, в последующие минуты и часы, стало ясно, что произошло нечто такое, чего я не мог представить даже в самых худших своих опасениях», — сказал Фиала в своем выступлении.

«Трудно найти слова для того, что произошло 7 октября. Это насилие и жестокость, которые, кажется, не имеют границ», — добавил он, напомнив, что 8 и 9 октября в Праге должна была состояться встреча правительств Чехии и Израиля.

На прошлой неделе премьер-министр Фиала вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером посетил Израиль, где провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и выразил ему свою поддержку.

Фиала также напомнил, что во время своего визита он встретился с людьми, пострадавшими от войны.

«Это ужасные истории. Это было не только нападение на Израиль и его общество, это было нападение на человечество и нашу цивилизацию. Именно поэтому мы должны однозначно осудить это нападение», — сказал премьер-министр.

Чехия давно поддерживает тесные отношения с Израилем и выступает на его стороне в нынешнем конфликте. «Чехия будет голосом Израиля в Европе», — заявил Фиала в среду.

«Мы ведем не только борьбу с террористами, но и борьбу за интерпретацию этих событий. Мы становимся свидетелями роста антисемитизма, и это крайне опасно», — добавил он.

Мероприятие также призвано привлечь внимание к глобальному росту антисемитизма. По данным Федерации, после нападения на Израиль палестинского террористического движения ХАМАС 7 октября число антиеврейских выступлений в Чехии увеличилось примерно на 400%, рост инцидентов наблюдается и за рубежом.

Так, на прошлой неделе в социальных сетях распространилась видеозапись из Дагестана, на которой толпа мусульман ищет евреев в самолете, прибывшем из Тель-Авива. В Германии на домах евреев появились звезды Давида.

«Мы хотим привлечь внимание к глобальному росту антисемитизма, который негативно сказывается на еврейских общинах во многих странах мира», — добавили в Федерации.

Около 30 сторонников Палестины также прибыли на Староместскую площадь. Между ними и лагерем сторонников Израиля произошла словесная перепалка. Некоторые из пропалестинских демонстрантов покрасили руки фальшивой кровью.

«Мы договорились с полицией, что не будем мешать произраильской акции шумом. Это будет молчаливый протест с транспарантом», — заявили представители Ассоциации друзей Палестины в Facebook перед началом мероприятия.

Демонстрация «за объективное освещение событий в Палестине и Израиле» проходила на Вацлавской площади с 17:30. Оттуда в 18:30 сторонники Палестины прошли по Староместской площади до Кларова. Оба мероприятия проходили под наблюдением полиции.