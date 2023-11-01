Почти каждый десятый новый предприниматель в Чехии — выходец из Украины

Этому способствовала волна беженцев. До начала российской агрессии в начале прошлого года на долю украинцев приходилось примерно 1–2% начинающих чешских предпринимателей, согласно анализу CRIF — Чешского кредитного бюро.

«В Чехии проживает примерно на 360 000 украинцев больше, чем до войны, поэтому вполне логично, что многие из них решают заняться бизнесом», — говорит аналитик бюро Вера Каменичкова. «Я ожидаю, что этот год превзойдет прошлый, когда в среднем 476 украинцев в месяц открывали здесь бизнес, а всего за год — 5 709», — сказала она.

Наибольшее количество украинцев с начала года по конец сентября открыли бизнес в Праге — 1 733 человека. Это число составило 19% от общего числа полученных лицензий на предпринимательство в столице и 35% от общего количества лицензий, полученных украинцами. Однако распределение по регионам стало более равномерным, чем раньше. Доля Праги значительно уменьшилась, а доля Злинского и Оломоуцкого краев увеличилась.

Большинство выходцев из Украины занялись строительством. 1 919 украинцев — четверть всех новых предпринимателей в этом секторе — открыли в нем свой бизнес.

Около трети (35%) украинских предпринимателей, открывающих бизнес в Чехии, — в возрасте от 18 до 30 лет, еще треть (36%) — в возрастной группе от 31 до 40 лет. Лишь 1% составляют люди в возрасте 61 года и старше.

Общее число иностранцев, легально проживающих в стране, сократилось, согласно последнему миграционному отчету, ежеквартально выпускаемому МВД. В основном это связано с возвращением части украинцев на родину, говорит Мирослав Мейстски, эксперт по миграционной политике компании Petyovský & Partners. В Чехии украинцы (527 268), словаки (117 492) и вьетнамцы (66 751) по-прежнему доминируют, опережая россиян (42 985), румын (20 010) и поляков (17 823).