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Почти каждый десятый новый предприниматель в Чехии — выходец из Украины

Новости 420on
2 ноября 2023
10:00
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9% новых предпринимателей в Чехии имеют украинское гражданство. За первые три квартала этого года 55 000 человек открыли свое дело, из них 4 904 — украинцы.
 
Этому способствовала волна беженцев. До начала российской агрессии в начале прошлого года на долю украинцев приходилось примерно 1–2% начинающих чешских предпринимателей, согласно анализу CRIF — Чешского кредитного бюро. 
 
«В Чехии проживает примерно на 360 000 украинцев больше, чем до войны, поэтому вполне логично, что многие из них решают заняться бизнесом», — говорит аналитик бюро Вера Каменичкова. «Я ожидаю, что этот год превзойдет прошлый, когда в среднем 476 украинцев в месяц открывали здесь бизнес, а всего за год — 5 709», — сказала она. 
 
Наибольшее количество украинцев с начала года по конец сентября открыли бизнес в Праге — 1 733 человека. Это число составило 19% от общего числа полученных лицензий на предпринимательство в столице и 35% от общего количества лицензий, полученных украинцами. Однако распределение по регионам стало более равномерным, чем раньше. Доля Праги значительно уменьшилась, а доля Злинского и Оломоуцкого краев увеличилась. 
 
Большинство выходцев из Украины занялись строительством. 1 919 украинцев — четверть всех новых предпринимателей в этом секторе — открыли в нем свой бизнес. 
 
Около трети (35%) украинских предпринимателей, открывающих бизнес в Чехии, — в возрасте от 18 до 30 лет, еще треть (36%) — в возрастной группе от 31 до 40 лет. Лишь 1% составляют люди в возрасте 61 года и старше. 
 
Общее число иностранцев, легально проживающих в стране, сократилось, согласно последнему миграционному отчету, ежеквартально выпускаемому МВД. В основном это связано с возвращением части украинцев на родину, говорит Мирослав Мейстски, эксперт по миграционной политике компании Petyovský & Partners. В Чехии украинцы (527 268), словаки (117 492) и вьетнамцы (66 751) по-прежнему доминируют, опережая россиян (42 985), румын (20 010) и поляков (17 823). 
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