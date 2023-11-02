Станция метро Jiřího z Poděbrad открылась для пассажиров после капитального ремонта
2 ноября 2023
13:00
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Пассажиры пражского метрополитена после реконструкции вновь смогут пользоваться станцией метро Jiřího z Poděbrad на линии А. Транспортная компания (DPP) полностью реконструировала ее, заменила эскалаторы и строит лифт для безбарьерного доступа.
Работы начались 1 сентября 2021 года, а с середины января этого года станция была полностью закрыта. Общая стоимость реконструкции, согласно первоначальной информации DPP, составит 1,29 млрд крон.
Станция была открыта в конце 1980 года и ранее не подвергалась значительной реконструкции. Помимо замены эскалаторов, рабочие устранили протечки, заменили проводку, освещение и поврежденную плитку. Они демонтировали потолки и модернизировали систему кондиционирования. Также были отремонтированы структурные элементы, такие как колонны.
Станция Jiřího z Poděbrad не работала почти 10 месяцев. Поезда проезжали ее. Во время закрытия станции также были закрыты подземные переходы и вестибюль метро. По данным DPP, полное закрытие было необходимо для замены эскалаторов, так как станция имеет только один выход.
После сегодняшнего открытия продолжатся работы по строительству лифтов, которые будут введены в эксплуатацию во втором квартале следующего года. Станция станет 47-й безбарьерной станцией пражского метро. Всего у метрополитена в чешской столице 61 станция.
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