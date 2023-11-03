ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Социальные сети под наблюдением: мужчина в Праге арестован за угрозы украинцам

Новости 420on
3 ноября 2023
13:30
651
Пражская полиция предъявила обвинения 26-летнему мужчине, разместившему в социальных сетях видеоролик, в котором он угрожал напасть на украинцев с ножом.
«Криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях против группы жителей и против отдельного человека», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.

По его словам, в видеоролике, размещенном в TikTok, мужчина утверждал, что будет ходить по улицам и наносить ножевые ранения украинцам. Других подробностей полиция пока не сообщает. Мужчине грозит три года лишения свободы.
украинцы беженцы преступность полиция Чехия Прага
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
3 НОЯБРЯ 2023
16:30
156
ОБЩЕСТВО
ТРАМВАИ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ ТЕПЕРЬ «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ». ЧЕМ ЧРЕВАТО ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
3 НОЯБРЯ 2023
15:00
313
ЭКОНОМИКА
ПРИБЫЛЬ ЧЕШСКИХ БАНКОВ СНИЗИЛАСЬ. СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛ РАЙФФАЙЗЕНБАНК?
3 НОЯБРЯ 2023
10:30
1137
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ, ВЕРОЯТНО, СТОЛКНУТСЯ С ДАЛЬНЕЙШИМ СОКРАЩЕНИЕМ ГОСПОДДЕРЖКИ
3 НОЯБРЯ 2023
09:00
878
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УХУДШИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
16:30
Трамваи и троллейбусы теперь «дорогое удовольствие». Чем чревато повышение цен на энергоносители
15:00
Прибыль чешских банков снизилась. Сколько потерял Райффайзенбанк?
12:00
Городской пейзаж или высота здания? Судьба пражской панорамы в опасности
10:30
Украинские беженцы, вероятно, столкнутся с дальнейшим сокращением господдержки
09:00
Чешский национальный банк ухудшил экономические прогнозы
07:00
Курс чешской кроны укрепился по отношению к евро и доллару после решения Центробанка
23:00
Авиабилеты на зимний сезон дорожают. Почему не стоит откладывать покупку
22:00
Чешские компании начали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины
21:00
Cколько будет стоить подписка на Facebook и Instagram для обычного пользователя
20:00
Идеальное время для покупки загородного дома. Цены находятся на минимуме