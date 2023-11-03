Социальные сети под наблюдением: мужчина в Праге арестован за угрозы украинцам
3 ноября 2023
13:30
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Пражская полиция предъявила обвинения 26-летнему мужчине, разместившему в социальных сетях видеоролик, в котором он угрожал напасть на украинцев с ножом.
«Криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях против группы жителей и против отдельного человека», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.
По его словам, в видеоролике, размещенном в TikTok, мужчина утверждал, что будет ходить по улицам и наносить ножевые ранения украинцам. Других подробностей полиция пока не сообщает. Мужчине грозит три года лишения свободы.
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