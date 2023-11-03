Социальные сети под наблюдением: мужчина в Праге арестован за угрозы украинцам

«Криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях против группы жителей и против отдельного человека», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.





По его словам, в видеоролике, размещенном в TikTok, мужчина утверждал, что будет ходить по улицам и наносить ножевые ранения украинцам. Других подробностей полиция пока не сообщает. Мужчине грозит три года лишения свободы.