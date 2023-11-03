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Пражские таксисты продолжают оборовывать пассажиров, выяснили полицейские

Анастасия Князева
3 ноября 2023
22:00
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Пражские полицейские уже давно обращают внимание на недобросовестную практику столичных таксистов. За последнее время они провели три инспекционные поездки с таксистами, ни одна из которых не завершилась благополучно. В последние дни к ним обратилась администратор гостиницы в центре Праги и рассказала, что один из таксистов обворовывает постояльцев. За поездку от Главного железнодорожного вокзала до улицы Pod Bruskou водитель взял почти 1 500 крон сверх нормы.
Члены пражской команды проверки такси не только выполняют свои служебные обязанности, но и сотрудничают с представителями мэрии Праги. Они также тесно взаимодействуют с операторами гостиниц. В ходе последних проверок сотрудники провели три инспекции, и ни одна из них не прошла без проблем. «Один водитель завысил стоимость проезда, у другого отозвали лицензию таксиста, поскольку он не выдал квитанцию после окончания поездки, а у третьего водителя договор и автомобиль были оформлены не на того оператора, для которого он возил», — сообщила в Facebook Ирена Сейфертова, пресс-секретарь полиции Праги. 
 
За девять месяцев совместными усилиями «команда такси» проверила более 12 000 таксистов, при этом было выявлено 1 200 нарушений. В общей сложности полицейские взыскали 1,2 млн чешских крон штрафов и сообщили в административные органы о 38 случаях. В одном из последних случаев к сотрудникам службы обратилась администратор одной из гостиниц в центре Праги. Она заявила о подозрениях, что водитель такси обкрадывает постояльцев. 
 
«Это было не ограбление в подлинном смысле слова, а завышение стоимости проезда. Впоследствии полицейские выяснили, что недобросовестный таксист взял за проезд от Главного железнодорожного вокзала до улицы Pod Bruskou дополнительно почти 1 500 крон. Патрулю удалось разыскать таксиста, который вернул туристам 60 евро и был оштрафован на 5 000 крон», — заключила Сейфертова. 
Прага такси
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