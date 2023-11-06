ФОТО: Ford Mustang влетел в ограду Пражского зоопарка
6 ноября 2023
13:30
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Зажатый в ограде Пражского зоопарка и вдобавок на крыше — водитель не справился с управлением автомобиля Ford Mustang и врезался в ограду зоопарка в воскресенье утром. В результате страшной аварии он не пострадал, но автомобиль пришлось извлекать с помощью специальной техники.
Полиция, пожарные и спасатели немедленно выехали на место аварии на улице Pod Hrachovkou. Там они обнаружили легковой автомобиль, перевернувшийся на крышу и зажатый в ограде зоопарка. Вероятно, водитель не справился с управлением, врезался в столб, а затем оказался за пределами дороги.
«В результате аварии никто не пострадал, а дыхательный тест на алкоголь дал отрицательный результат. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржиштова.
Пражским пожарным, прибывшим на место аварии, в итоге пришлось вызывать специальную технику, чтобы освободить автомобиль. Они сообщили об этом в социальной сети X.
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