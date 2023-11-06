ФОТО: Ford Mustang влетел в ограду Пражского зоопарка





Полиция, пожарные и спасатели немедленно выехали на место аварии на улице Pod Hrachovkou. Там они обнаружили легковой автомобиль, перевернувшийся на крышу и зажатый в ограде зоопарка. Вероятно, водитель не справился с управлением, врезался в столб, а затем оказался за пределами дороги.









«В результате аварии никто не пострадал, а дыхательный тест на алкоголь дал отрицательный результат. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржиштова.





Пражским пожарным, прибывшим на место аварии, в итоге пришлось вызывать специальную технику, чтобы освободить автомобиль. Они сообщили об этом в социальной сети X.





