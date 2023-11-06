ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

ФОТО: Ford Mustang влетел в ограду Пражского зоопарка

Новости 420on
6 ноября 2023
13:30
316
Зажатый в ограде Пражского зоопарка и вдобавок на крыше — водитель не справился с управлением автомобиля Ford Mustang и врезался в ограду зоопарка в воскресенье утром. В результате страшной аварии он не пострадал, но автомобиль пришлось извлекать с помощью специальной техники.
Полиция, пожарные и спасатели немедленно выехали на место аварии на улице Pod Hrachovkou. Там они обнаружили легковой автомобиль, перевернувшийся на крышу и зажатый в ограде зоопарка. Вероятно, водитель не справился с управлением, врезался в столб, а затем оказался за пределами дороги.

 
 

«В результате аварии никто не пострадал, а дыхательный тест на алкоголь дал отрицательный результат. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржиштова.

 
 

Пражским пожарным, прибывшим на место аварии, в итоге пришлось вызывать специальную технику, чтобы освободить автомобиль. Они сообщили об этом в социальной сети X.

 
 
 
зоопарк Прага дтп Автомобили Чехия
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
6 НОЯБРЯ 2023
15:00
440
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДУМАЛО, НА КОГО СВАЛИТЬ СВОИ НЕУДАЧИ
6 НОЯБРЯ 2023
10:30
751
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ВЫБРАЛИ ГЛАВНУЮ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛКУ. КОГДА ЕЕ МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ?
6 НОЯБРЯ 2023
09:00
1478
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ МОЖНО БЫЛО НАБЛЮДАТЬ НЕОБЫЧНОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ
6 НОЯБРЯ 2023
07:00
648
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ВЛАСТИ РАССЛЕДУЮТ СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ САНКЦИЙ В ТОРГОВЛЕ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ СТРАНЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
15:00
Чешское правительство придумало, на кого свалить свои неудачи
12:00
Рынок аренды и продажи: что ждет недвижимость в Праге и Брно?
10:30
В Чехии выбрали главную рождественскую елку. Когда ее можно будет увидеть?
09:00
В Чехии можно было наблюдать необычное природное явление
07:00
Чешские власти расследуют случаи нарушения санкций в торговле через третьи страны
22:22
Треть чехов отправятся зимой в горы. Сколько стоят ски-пассы?
16:00
Акции каких чешских компаний показали рост
14:00
Восемь граждан Чехии просят об эвакуации из сектора Газа
12:00
ВИДЕО: Как перевезти родных в Чехию. Воссоединение с семьей
11:00
Искаженная статистика: инфляция в октябре вновь выросла до 8%