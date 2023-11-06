Германия сохранит проверки на границах с Чехией и другими странами
7 ноября 2023
10:00
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Германия сохранит проверки на границах с Чехией и другими странами, которые она возобновила в середине октября. Об этом договорились канцлер Олаф Шольц и премьер-министры федеральных земель в ходе ночной встречи, сообщает информационное агентство DPA. О конкретном времени продления контроля агентство не сообщило.
Германия возобновила пограничный контроль с Чехией, Польшей и Швейцарией 16 октября, также был продлен еще на полгода режим контроля с Австрией, действовавший с 2015 года. 25 октября министр внутренних дел Нэнси Фезер объявила, что Берлин продлит на 20 дней контроль с первыми тремя странами. Впоследствии, по ее словам, рассматривается возможность продления на три месяца.
«Эти меры внутреннего пограничного контроля останутся в силе», — говорится в документе, одобренном Шольцем и лидерами федеральных земель. В материале также поясняется, что Германия приняла решение о проведении проверок в связи с неэффективностью внешней охраны границ ЕС. «Поскольку усовершенствованные средства контроля не действуют на всей внешней границе, на внутренней границе Федеративной Республики Германия с соседними государствами были приняты эффективные полицейские меры», — говорится в выводах заседания.
Проверки проводятся не на всей протяженности германской границы, а лишь на отдельных участках. В случае с границей с Чехией немецкая полиция патрулирует, в частности, автомагистраль между Прагой и Дрезденом.
Премьер-министры также договорились с канцлером о новом финансировании помощи мигрантам. Вместо единовременной суммы регионы предложили автоматический механизм, который будет выделять средства из федерального бюджета на процедуры предоставления убежища в зависимости от количества мигрантов. По словам Шольца, правительство в Берлине будет выплачивать 7 500 евро (более 180 000 крон) на одного беженца в год. Однако, согласно договоренности, достигнутой премьер-министрами в октябре, эта сумма должна составлять не менее 10 500 евро в год.
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