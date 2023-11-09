Старость и безопасность: как защитить пожилых от ДТП на чешских дорогах

Об этом говорится в новом отчете Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC), который имеется в распоряжении ČTK. В докладе содержится призыв к государствам — членам ЕС адаптировать безопасность дорожного движения к потребностям стареющего населения и повысить безопасность пожилых пешеходов и велосипедистов.

В отчете ETSC также обращается внимание на повышенный риск получения травм пожилыми людьми в дорожно-транспортных происшествиях. Углубленный анализ дорожно-транспортных происшествий, проведенный в Чехии, показывает, что пожилые пешеходы чаще гибнут или получают серьезные травмы даже при более низких скоростях движения. При столкновении с автомобилем, движущимся со скоростью до 30 км/ч, вероятность гибели пожилого пешехода составляет 7,7% по сравнению с 1,8% для людей моложе 65 лет. При скорости от 31 до 50 км/ч вероятность гибели пешехода в возрасте 65 лет и старше составляет 24%, в то время как у тех, кто моложе, — 2,3%.

Погибшие на дорогах пожилые люди чаще всего были водителями легковых автомобилей. Их доля составила 40,4%. В категории уязвимых участников дорожного движения 36% составили пожилые пешеходы и почти 40% — пожилые велосипедисты.

«Здесь необходимо обратить особое внимание на использование светоотражающих элементов, а также на призыв не переоценивать свои силы», — сказала Вероника Валентова из Центра транспортных исследований, которая участвовала в подготовке отчета ETSC по Чехии.

Валентова связывает гибель пожилых велосипедистов с ростом популярности электровелосипедов. Если в период с января по октябрь доля пострадавших пожилых людей на велосипедах без электропривода составляла 22%, то доля пострадавших на электровелосипедах — 38%, сказала она.

Пожилые люди также чаще ходят пешком, чем в среднем по стране. На долю ходьбы приходится 53% их передвижений по сравнению с 47% для остального населения. Только дети в возрасте от 5 до 17 лет ходят пешком чаще, чем пожилые люди. Плохое состояние тротуаров может заставить пожилых пешеходов быть более осторожными и не выходить на улицу из-за страха упасть.



