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Старость и безопасность: как защитить пожилых от ДТП на чешских дорогах

Новости 420on
10 ноября 2023
09:00
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С января 2021 года по октябрь этого года на чешских дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 1 241 человек. Из них 29% составили люди старше 65 лет.
 
Об этом говорится в новом отчете Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC), который имеется в распоряжении ČTK. В докладе содержится призыв к государствам — членам ЕС адаптировать безопасность дорожного движения к потребностям стареющего населения и повысить безопасность пожилых пешеходов и велосипедистов. 
 
В отчете ETSC также обращается внимание на повышенный риск получения травм пожилыми людьми в дорожно-транспортных происшествиях. Углубленный анализ дорожно-транспортных происшествий, проведенный в Чехии, показывает, что пожилые пешеходы чаще гибнут или получают серьезные травмы даже при более низких скоростях движения. При столкновении с автомобилем, движущимся со скоростью до 30 км/ч, вероятность гибели пожилого пешехода составляет 7,7% по сравнению с 1,8% для людей моложе 65 лет. При скорости от 31 до 50 км/ч вероятность гибели пешехода в возрасте 65 лет и старше составляет 24%, в то время как у тех, кто моложе, — 2,3%. 
 
Погибшие на дорогах пожилые люди чаще всего были водителями легковых автомобилей. Их доля составила 40,4%. В категории уязвимых участников дорожного движения 36% составили пожилые пешеходы и почти 40% — пожилые велосипедисты. 
 
«Здесь необходимо обратить особое внимание на использование светоотражающих элементов, а также на призыв не переоценивать свои силы», — сказала Вероника Валентова из Центра транспортных исследований, которая участвовала в подготовке отчета ETSC по Чехии. 
 
Валентова связывает гибель пожилых велосипедистов с ростом популярности электровелосипедов. Если в период с января по октябрь доля пострадавших пожилых людей на велосипедах без электропривода составляла 22%, то доля пострадавших на электровелосипедах — 38%, сказала она. 
 
Пожилые люди также чаще ходят пешком, чем в среднем по стране. На долю ходьбы приходится 53% их передвижений по сравнению с 47% для остального населения. Только дети в возрасте от 5 до 17 лет ходят пешком чаще, чем пожилые люди. Плохое состояние тротуаров может заставить пожилых пешеходов быть более осторожными и не выходить на улицу из-за страха упасть. 

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