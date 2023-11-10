Борьба за будущее: проект нового моста под Вышеградом вызывает разногласия

Управление железных дорог, представившее исследование депутатам городского совета и городской думы, давно выступает против ремонта мостовой конструкции 1901 года. Однако защитники архитектуры, рассматривающие его как памятник, не согласны с заменой конструкции.

Помимо добавления третьего пути, в исследовании уже давно предусматривалось создание остановки на Вытони, которая стала бы пересадочным пунктом на трамвайное сообщение вдоль набережной. По сравнению с первоначальным предложением был изменен цвет моста с белого на бронзовый, что более соответствует нынешнему состоянию.

Инициатива Nebourat, объединяющая противников замены существующего моста, недавно опубликовала исследование, проведенное коллективом под руководством транспортного технолога Йиржи Поспишила. В документе утверждается, что расширение моста до трех путей не является необходимым, а двухпутный мост сможет выдержать запланированную более высокую интенсивность движения благодаря сокращению участков путей между станциями Прага — Смихов и Главный вокзал.

Управление железных дорог отвергло этот аргумент, заявив, что, с одной стороны, документ не включает в расчеты интенсивности движения некоторые планируемые пересадки, а с другой — рассчитывает интенсивность железнодорожного движения при интервалах уровня метро, которые в реальной эксплуатации неосуществимы. Ситуацию не решит даже планируемый проект Nové spojení II, по которому Прагу пересекут тоннели, но не раньше чем через 20 лет.

Большая часть пригородных поездов будет переведена на два подземных пути, а мост будет использоваться в основном для междугородних и скоростных межрегиональных перевозок, а также для остальных региональных/городских линий, говорит Павел Пайдар, директор департамента подготовки строительства железнодорожной администрации.

Коррозия моста

На опасность скрытой коррозии клепаной конструкции недавно указала группа экспертов инженерно-строительного факультета Чешского технического университета во главе с Павлом Рыжачеком, отметив сходство с мостом в Дечине, который был заменен некоторое время назад.

На мосту, имеющем решающее значение для железнодорожного сообщения в Праге, уже действует ограничение скорости и веса проходящих по нему поездов.