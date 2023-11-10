В Праге ограблен часовой магазин, ущерб исчисляется миллионами

Воры ограбили часовой магазин Chronoshop на улице Na Dělostřílnách в жилой части Праги 6. Преступники ворвались в здание около двух часов ночи и за несколько минут нанесли ущерб, превышающий, по словам владельца, 2 млн крон.





«Воры забрали часы немецкой марки Mühle Glashütte, швейцарской марки Squele, более дорогие экземпляры японской марки Seiko, но прежде всего экземпляры из вторичной продажи, на которой традиционно специализируется наш часовой магазин. В этом сегменте мы потеряли часы Panerai, Tudor, Omega, Grand Seiko и других марок», — говорит Якуб Сивек, владелец Chronoshop, который управляет часовым магазином вместе со своим старшим сыном Микулашем.





По его словам, подержанные часы практически невозможно отследить на черном рынке. «Очевидно, что это хорошо продуманная операция, мы уже запаслись товаром к рождественскому сезону и теперь потеряли значительную его часть. Это большой удар для нас», — сказал Сивек.





Страховая компания, по его словам, скорее всего, не поможет Chronoshop, так как страховая защита распространяется только на товары, хранящиеся в сейфе, чего нельзя сказать о похищенных часах — злоумышленники добрались до них, разбив витрины в помещении часового магазина.





Полиция подтвердила информацию о случившемся, добавив, что ведет поиск подозреваемых. «Двое ранее неизвестных преступников проникли в дом через сад. Затем они проникли на второй этаж здания через окна и забрали ценности на сумму в несколько сотен тысяч крон», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.