Колонна военных «Пандуров» столкнулась с чешским легковым автомобилем

Авария произошла около 6:00 на 25-м километре автострады D6, где по правой полосе в направлении Праги двигалась колонна армейских машин. По словам пресс-секретаря полиции Барборы Шнеевайсовой, в колонне было три «Пандура», один сопровождающий грузовик и два военных легковых автомобиля.



По первоначальным данным полиции, 52-летняя женщина, водитель легкового автомобиля, вклинилась в колонну с левой полосы, после чего врезалась в один из автомобилей.



В результате легковой автомобиль получил повреждения сзади. Военные машины столкнулись друг с другом при торможении.



«Четверо солдат, получивших незначительные травмы, были доставлены в больницу в Кладно в центральный приемный покой для оказания медицинской помощи», — сообщила Моника Новакова, представитель службы скорой помощи.



Представительница полиции сообщила, что проверка дыхания женщины-водителя показала отсутствие признаков алкогольного опьянения. Вначале образовались пробки, но из-за низкой интенсивности движения задержка была незначительной. Полиция разрешила водителям двигаться по одной полосе и полностью освободила автомагистраль после 8:00.



Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Что касается движения автомобилей в составе военных колонн, то, согласно Дорожному кодексу, они относятся к автомобилям с приоритетным правом движения.



Армия ранее напоминала водителям о недопустимости примыкать к колонне военных автомобилей. Необходимо пропустить весь кортеж и дождаться, пока он проедет, если речь идет о выезде на шоссе.



Это уже не первое ДТП на чешских дорогах с участием легкового автомобиля и военной техники. Примечательно столкновение автомобиля Fabia с пятью бронетранспортерами «Пандур» в 2016 году. Военные машины не выдержали безопасную дистанцию и врезались в Fabia сзади. Ремонт обошелся в 95 млн крон.