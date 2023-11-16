В метро Праги тестируют уникальную информационную систему

Прага — первый город в Центральной и Восточной Европе, где используется эта технология отображения информации. Оператором системы выступает компания European Digital Industries (EUDI), созданная по результатам тендера на аренду площадей в отдельных тоннелях метро.



Первые объявления начнут проецироваться уже на этой неделе. Одним из них станет визуальное напоминание о событиях 17 ноября 1989 года в пятницу, в праздничный день. Его запустят в сотрудничестве с организацией «Память народа». С 1 декабря начнется показ первых рекламных кампаний.



Все расходы по установке и эксплуатации системы будут возложены на арендатора. За сдачу в аренду площадей в 36 выбранных тоннелях метро транспортная компания может получить около 20 млн крон в год.



Система отображения в тоннеле метро между станциями Dejvická и Bořislavka представляет собой современную, неинвазивную технологию. Она основана на светодиодных дисплеях, установленных в ряд на стене тоннеля и обеспечивающих плавное отображение информации. Система специально адаптирована для пражского метрополитена.



Она работает по принципу анимации. На отдельных экранах статично отображается только соответствующая часть сообщения или изображения, что, благодаря движению поезда с определенной скоростью и инерции человеческого глаза, создает впечатление непрерывного изображения или видео. Система отображения состоит из 386 светодиодных панелей, равномерно расположенных в линию длиной 200 м. Для получения плавного изображения минимальная скорость проходящего поезда должна составлять 60 км/ч. Блок управления системой отображения и датчики, измеряющие скорость проходящего поезда, определяют, достаточна ли она. Если она меньше 60 км/ч, анимация не запускается.



Особое внимание было уделено безопасности и исключению отвлекающих факторов для машинистов. Содержимое всегда отображается с задержкой, что обеспечивает запуск устройства только у первого окна в салоне.



В основном — реклама

«Это еще один проект, который мы используем для увеличения доходов от сдачи в аренду имущества транспортной компании. В данном случае — тоннелей метро, которые имеют технические параметры для установки дисплейной техники», — сказал Петр Витовский, генеральный директор транспортной компании.



Проект получил «зеленый свет» после выполнения ряда условий. «Ни при каких обстоятельствах он не должен негативно влиять на работу метрополитена, мешать существующему технологическому оборудованию и системам связи. Он также соответствует всем нормам техники безопасности и пожарной безопасности, предъявляемым к установке в метро, которые арендатор выполнил в ходе подготовки и испытаний», — добавил он.



Новая рекламно-информационная система установлена пока только на линии А в тоннеле между станциями Dejvická и Bořislavka. В пражском метро для дальнейшей установки системы были отобраны 36 тоннелей, отвечающих техническим параметрам, таким как степень кривизны, уклон, спуск и т. д. Однако использовать их все или нет, решит арендатор. В течение следующего года новая система отображения может появиться в тоннелях линии А и линии В. Монтаж системы в одном тоннеле длится около двух месяцев и осуществляется только во время ночного оперативного закрытия. Договор об аренде площадей в выбранных тоннелях между транспортной компанией и оператором рассчитан до 2030 года с возможностью продления на пять лет.



Собственно испытаниям в метро предшествовал трехлетний подготовительный этап, в ходе которого арендатор должен был успешно провести десятки тестов и измерений, а также продемонстрировать соответствие всем сертификатам и стандартам безопасности и пожарной безопасности.