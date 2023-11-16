Студенты вузов проведут забастовку в защиту климата. Кульминация акции протеста состоится в пятницу в Праге

«Мы хотим добиться принятия закона о климате, который обеспечит преемственность чешской климатической политики. Мы хотим этой забастовкой открыть общественную дискуссию о том, не исчерпала ли себя система, в которой мы живем сейчас, насколько плохо она влияет на климат и жизнь людей, и хотим ли мы поговорить об альтернативе, более демократичной, более устойчивой и более справедливой», — сказал Ян Вовес из организации «Университеты за климат».



Участники акции требуют принятия закона о климате, чтобы обеспечить преемственность чешской климатической политики. Они также требуют ввести собрания граждан и оценивать экономику не по ВВП (валовому внутреннему продукту), а по другим показателям. По их мнению, это устаревший показатель, который не учитывает пределы планеты, удовлетворение основных потребностей человека и распределение богатства в обществе.



«Климатический кризис — это величайшая угроза нашего времени. В прошлом году в Европе от аномальной жары погибло 60 000 человек, и это только по причине климатического кризиса», — заявила Тереза Мартиновска из организации «Университеты за климат».



«17 ноября мы опираемся на требования студентов, выдвинутые в ноябре 1989 года», — добавила она. По ее словам, организаторы акции протеста хотят возродить наследие требований бархатной революции, которые были направлены, например, на обеспечение достойного жилья для молодых семей, защиту окружающей среды и доступное здравоохранение. Мартиновска отметила, что эти требования до сих пор не выполнены.

Акция протеста пройдет в Праге, Брно, Оломоуце, Градце-Кралове и Пардубице. В ней примет участие 21 факультет 9 университетов. В Праге, например, в акции примут участие 8 факультетов Карлова университета, в том числе философский (FF), математический и физический (MFF), естественнонаучный (PřF) и педагогический (PedF). В забастовке также участвуют Чешский технический университет в Праге и художественные колледжи. Бастующие студенты вместо учебы по расписанию проведут на факультетах лекции, семинары и дебаты. Студенты также останутся на ночь на некоторых факультетах: в среду на MFF, FF и FHS UK, а в четверг на FF UK.



Это будет уже третья акция протеста студентов, связанная с климатом: движение проводило забастовки в 2019 и 2022 годах.