Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
90 000 человек пришли в центр Праги отметить День борьбы за свободу и демократию
18 ноября 2023
15:00
180
Празднование Дня борьбы за свободу и демократию 17 ноября, несмотря на холодную погоду, привлекло в пятницу в центр Праги десятки тысяч человек. 90 000 человек пришли на Národní třída, а около 76 000 — на вечерний концерт на Вацлавской площади.
Марек Цеслар, пресс-секретарь Festival svobody — группы общественных организаций, ежегодно организующих крупнейшие памятные мероприятия в честь 17 ноября по всей Чехии, — сообщил о посещаемости мероприятий. Точные цифры, основанные на данных операторов мобильной связи, будут известны в начале недели.
По словам организаторов, наиболее посещаемыми частями программы стали вечерняя «Молитва для Марты», прямые дебаты, а также культурная программа для молодых и пожилых посетителей. В частности, «Молитву для Марты», ставшую символом бархатной революции 1989 года и исполненную Ханой Холишовой в 17:11 в пятницу, по данным организаторов, услышали около 25 000 человек в окрестностях Национального проспекта.
Кроме того, его услышали жители более 30 городов и поселков, причем как в прямом эфире, так и по городским или муниципальным информационным системам. По словам Цеслара, к работе подключились многочисленные национальные и региональные радиостанции, которые включили песню в свой эфир в 17:11.
Во время празднования в течение всего дня по улице Národní třída стекались толпы людей, для которых инициатива «Спасибо, что мы можем» подготовила насыщенную программу в рамках уличного фестиваля Korzo Národní. Было на что посмотреть не только тем, кто помнит, но и молодому поколению и детям. Из-за низкой температуры многие были рады киоскам, предлагающим глинтвейн, чай или кофе.
Koncert pro budoucnost на Вацлавской площади начался в 16:30. В этом году главной темой пятичасовой программы стала взаимосвязь между природой, человеком и машинами. На сцену поочередно выходили 16 музыкальных исполнителей и 18 ораторов.
Концерт проводится с 2016 года. Он является частью платформы «Фестиваль свободы», к которой также ежегодно присоединяются региональные организаторы — как гражданские инициативы, так и частные лица.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18 НОЯБРЯ 2023
13:00
446
18 НОЯБРЯ 2023
11:00
369
18 НОЯБРЯ 2023
09:00
619
17 НОЯБРЯ 2023
20:00
945
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.