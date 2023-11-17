90 000 человек пришли в центр Праги отметить День борьбы за свободу и демократию

Марек Цеслар, пресс-секретарь Festival svobody — группы общественных организаций, ежегодно организующих крупнейшие памятные мероприятия в честь 17 ноября по всей Чехии, — сообщил о посещаемости мероприятий. Точные цифры, основанные на данных операторов мобильной связи, будут известны в начале недели.





По словам организаторов, наиболее посещаемыми частями программы стали вечерняя «Молитва для Марты», прямые дебаты, а также культурная программа для молодых и пожилых посетителей. В частности, «Молитву для Марты», ставшую символом бархатной революции 1989 года и исполненную Ханой Холишовой в 17:11 в пятницу, по данным организаторов, услышали около 25 000 человек в окрестностях Национального проспекта.





Кроме того, его услышали жители более 30 городов и поселков, причем как в прямом эфире, так и по городским или муниципальным информационным системам. По словам Цеслара, к работе подключились многочисленные национальные и региональные радиостанции, которые включили песню в свой эфир в 17:11.





Во время празднования в течение всего дня по улице Národní třída стекались толпы людей, для которых инициатива «Спасибо, что мы можем» подготовила насыщенную программу в рамках уличного фестиваля Korzo Národní. Было на что посмотреть не только тем, кто помнит, но и молодому поколению и детям. Из-за низкой температуры многие были рады киоскам, предлагающим глинтвейн, чай или кофе.





Koncert pro budoucnost на Вацлавской площади начался в 16:30. В этом году главной темой пятичасовой программы стала взаимосвязь между природой, человеком и машинами. На сцену поочередно выходили 16 музыкальных исполнителей и 18 ораторов.





Концерт проводится с 2016 года. Он является частью платформы «Фестиваль свободы», к которой также ежегодно присоединяются региональные организаторы — как гражданские инициативы, так и частные лица.









