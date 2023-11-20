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Страховщики в этом году выплатят больше компенсаций по обязательному страхованию авто
21 ноября 2023
16:30
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Страховые компании рассчитывают выплатить в этом году 16,7 млрд крон по обязательным страховым случаям, что на 1,8 млрд крон больше, чем в прошлом году, и на 2,2 млрд крон больше, чем в финансовом году до 2019 года. Это связано в основном с так называемой инфляцией по страховым убыткам. Об этом сегодня сообщило журналистам Чешское бюро страховщиков. По его данным, средняя цена обязательного страхования ответственности выросла в этом году примерно на 2%.
Количество страховых случаев в этом виде страхования в текущем году также растет. По сравнению 232 000 заявлений в 2020 году и 243 000 заявлений в 2021 году в прошлом году их было 249 000. В этом году ожидается дальнейший рост до 261 000. Также в 2023 году ожидается 10 500 претензий по телесным повреждениям — примерно столько же, как и в 2022 году.
Средний размер материального ущерба по состоянию на 30 сентября 2023 года увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом. Рост обусловлен повышением цен на труд и запчасти в авторемонтных мастерских и постепенным обновлением автопарка.
Что касается имущественного ущерба, то его средний размер вырос на 11,9% по сравнению с прошлым годом. «Это дальнейший рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда инфляционное увеличение составило 11%. Инфляция по возмещению ущерба имуществу составила 8%, а в предыдущие годы она составляла около 6%», — пояснили в Чешском бюро страховщиков.
Количество застрахованных транспортных средств всех типов и категорий, имеющих действующий полис обязательного страхования гражданской ответственности, во втором полугодии текущего года превысило 9,25 млн единиц. Прирост всего застрахованного портфеля в годовом исчислении составил 2,6%.
Обязательное страхование ответственности в Чехии осуществляют 12 страховых компаний. Большинство из них устанавливают тарифы в зависимости от возраста и места жительства водителя, возраста транспортного средства, объема и мощности двигателя, количества пройденных километров и других критериев. Обязательному страхованию подлежит каждое транспортное средство, получившее регистрационный знак или технический паспорт.
Средний размер материального ущерба по состоянию на 30 сентября 2023 года увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом. Рост обусловлен повышением цен на труд и запчасти в авторемонтных мастерских и постепенным обновлением автопарка.
Что касается имущественного ущерба, то его средний размер вырос на 11,9% по сравнению с прошлым годом. «Это дальнейший рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда инфляционное увеличение составило 11%. Инфляция по возмещению ущерба имуществу составила 8%, а в предыдущие годы она составляла около 6%», — пояснили в Чешском бюро страховщиков.
Количество застрахованных транспортных средств всех типов и категорий, имеющих действующий полис обязательного страхования гражданской ответственности, во втором полугодии текущего года превысило 9,25 млн единиц. Прирост всего застрахованного портфеля в годовом исчислении составил 2,6%.
Обязательное страхование ответственности в Чехии осуществляют 12 страховых компаний. Большинство из них устанавливают тарифы в зависимости от возраста и места жительства водителя, возраста транспортного средства, объема и мощности двигателя, количества пройденных километров и других критериев. Обязательному страхованию подлежит каждое транспортное средство, получившее регистрационный знак или технический паспорт.
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