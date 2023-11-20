Страховщики в этом году выплатят больше компенсаций по обязательному страхованию авто

Анастасия Князева 21 ноября 2023 16:30 150

Страховые компании рассчитывают выплатить в этом году 16,7 млрд крон по обязательным страховым случаям, что на 1,8 млрд крон больше, чем в прошлом году, и на 2,2 млрд крон больше, чем в финансовом году до 2019 года. Это связано в основном с так называемой инфляцией по страховым убыткам. Об этом сегодня сообщило журналистам Чешское бюро страховщиков. По его данным, средняя цена обязательного страхования ответственности выросла в этом году примерно на 2%.