Чехам надоели проколотые шины: они создают патрули у польских супермаркетов

Жертвами этих нападений стали уже более десяти чешских автомобилистов, в приграничной польской деревне это становится проблемой номер один.

С раннего утра среды и до полудня перед супермаркетом Stokrotka в Креновице поочередно стояло несколько десятков автомобилей с чешскими регистрационными знаками. Подавляющее большинство из них не оставались без присмотра: либо водитель находился внутри и ждал своего пассажира, который делал покупки, либо кто-то стоял у машины и патрулировал.

«Мы не хотим рисковать, поэтому моя жена охраняет машину», — сказал Александр из чешской деревни Рохов.

«Я предпочитаю ездить на велосипеде»

В этот момент подъезжает пожилой велосипедист с хозяйственной сумкой на багажнике, тоже чех. Он рассказал, что ездит в Stokrotka уже более 20 лет, но месяц назад бросил это занятие, когда неизвестный проколол ему шины. С тех пор Павел ездит в Креновице на велосипеде. «Это полезнее для здоровья, и мне не нужно беспокоиться. На велосипеде нет регистрационного знака, поэтому нельзя понять, что я чех», — улыбается Павел из Штепанковице.

Эта ситуация вызывает любопытство у польских покупателей, хотя польские СМИ об этом пока не сообщают. «Мы знаем об этом из интернета, и продавщицы нам рассказали. Мы понятия не имеем, кто это делает, наверное, какой-то злой дурак. Ситуация была бы решена, если бы у магазина стояли камеры, но, видимо, их нет», — сказал один из польских прохожих.

Журналисты встретились с мэром города Крженовице Анджеем Стшедулой в его кабинете в ратуше. Он сказал, что в Чехии эта проблема неоправданно раздута. «Преступник во всех случаях один и тот же, это один человек, поэтому я не понимаю, почему из этого делают международное дело. Ведь отношения между поляками и чехами очень хорошие», — сказал он, добавив, что знает о проблеме из чешских СМИ.

«По имеющейся у меня информации из полиции, пока никто не подал официального заявления о возбуждении уголовного дела», — сказал он, уточнив, что полиция общалась только с одним чехом, который также отказался явиться на допрос.

В связи с этим мэр рекомендует чехам не медлить с подачей заявления о возбуждении уголовного дела, чтобы можно было начать официальное расследование. Тогда полиция могла бы запросить записи камер видеонаблюдения. Однако никаких камер на здании не установлено.

«Пострадавшие — это не жители Праги или Брно, все они из приграничного региона, и ничто не мешает им обратиться в нашу полицию», — сказал мэр.

Мирослав Шиманьский, представитель региональной полиции Ратибора, также призывает всех пострадавших автомобилистов не медлить с подачей заявления. «Это можно сделать в ближайшем доступном отделении полиции», — сказал он.

Согласно польскому уголовному законодательству, в отличие от Чехии, расследование такого рода преступлений может быть начато только на основании протокола допроса пострадавшего.