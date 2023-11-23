Помешает ли забастовка общественному транспорту в Праге?

Пока неясно, как будет выглядеть поддержка забастовщиков со стороны профсоюзов. DPP является крупнейшим муниципальным предприятием, на нем работает около 11 тыс. человек, примерно две трети из которых состоят в одном из 27 профсоюзов.



«У нас есть информация от представителей наших социальных партнеров, что они не будут принимать активного участия в забастовке, максимум — поддержат ее словесно или как-то символически, например, наденут сигнальные жилеты», — сказал Петр Витовский, генеральный директор транспортной компании. Как будет выглядеть поддержка со стороны профсоюзов транспортной компании, пока не решено. «Сейчас я вам не скажу, мы еще обсуждаем этот вопрос. Что касается учителей, то мы их как-то поддержим. А будет ли кто-то хотеть выйти на демонстрацию? Мы ничего такого организовывать не будем», — сказал председатель профсоюза транспортной компании Любош Олейяр. В настоящее время руководство транспортной компании ведет так называемые коллективные переговоры с профсоюзными активистами, в ходе которых согласовывается новая форма коллективного договора. В этом договоре, в частности, устанавливается размер повышения заработной платы или определяются льготы для сотрудников. По мнению Чешского агентства печати, именно это и препятствует активному участию в забастовке. DPP отвечает за эксплуатацию метро, трамваев, автобусов, троллейбусов и канатных дорог. Она находится в собственности столицы. Прага выделяет деньги на содержание компании в виде так называемых компенсаций. Ежегодно она получает около 16 млрд. крон.