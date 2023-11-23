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Помешает ли забастовка общественному транспорту в Праге?
23 ноября 2023
19:00
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Общественный транспорт Праги не будет останавливаться во время забастовки, объявленной профсоюзами в понедельник. Ни один из профсоюзов транспортных компаний не будет активно присоединяться к забастовке, либо выразит лишь символическую поддержку бастующим.
Пока неясно, как будет выглядеть поддержка забастовщиков со стороны профсоюзов. DPP является крупнейшим муниципальным предприятием, на нем работает около 11 тыс. человек, примерно две трети из которых состоят в одном из 27 профсоюзов.
«У нас есть информация от представителей наших социальных партнеров, что они не будут принимать активного участия в забастовке, максимум — поддержат ее словесно или как-то символически, например, наденут сигнальные жилеты», — сказал Петр Витовский, генеральный директор транспортной компании. Как будет выглядеть поддержка со стороны профсоюзов транспортной компании, пока не решено. «Сейчас я вам не скажу, мы еще обсуждаем этот вопрос. Что касается учителей, то мы их как-то поддержим. А будет ли кто-то хотеть выйти на демонстрацию? Мы ничего такого организовывать не будем», — сказал председатель профсоюза транспортной компании Любош Олейяр. В настоящее время руководство транспортной компании ведет так называемые коллективные переговоры с профсоюзными активистами, в ходе которых согласовывается новая форма коллективного договора. В этом договоре, в частности, устанавливается размер повышения заработной платы или определяются льготы для сотрудников. По мнению Чешского агентства печати, именно это и препятствует активному участию в забастовке. DPP отвечает за эксплуатацию метро, трамваев, автобусов, троллейбусов и канатных дорог. Она находится в собственности столицы. Прага выделяет деньги на содержание компании в виде так называемых компенсаций. Ежегодно она получает около 16 млрд. крон.
«У нас есть информация от представителей наших социальных партнеров, что они не будут принимать активного участия в забастовке, максимум — поддержат ее словесно или как-то символически, например, наденут сигнальные жилеты», — сказал Петр Витовский, генеральный директор транспортной компании. Как будет выглядеть поддержка со стороны профсоюзов транспортной компании, пока не решено. «Сейчас я вам не скажу, мы еще обсуждаем этот вопрос. Что касается учителей, то мы их как-то поддержим. А будет ли кто-то хотеть выйти на демонстрацию? Мы ничего такого организовывать не будем», — сказал председатель профсоюза транспортной компании Любош Олейяр. В настоящее время руководство транспортной компании ведет так называемые коллективные переговоры с профсоюзными активистами, в ходе которых согласовывается новая форма коллективного договора. В этом договоре, в частности, устанавливается размер повышения заработной платы или определяются льготы для сотрудников. По мнению Чешского агентства печати, именно это и препятствует активному участию в забастовке. DPP отвечает за эксплуатацию метро, трамваев, автобусов, троллейбусов и канатных дорог. Она находится в собственности столицы. Прага выделяет деньги на содержание компании в виде так называемых компенсаций. Ежегодно она получает около 16 млрд. крон.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM