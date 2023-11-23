ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Помешает ли забастовка общественному транспорту в Праге?

Анастасия Князева
23 ноября 2023
19:00
377
Общественный транспорт Праги не будет останавливаться во время забастовки, объявленной профсоюзами в понедельник. Ни один из профсоюзов транспортных компаний не будет активно присоединяться к забастовке, либо выразит лишь символическую поддержку бастующим.
Пока неясно, как будет выглядеть поддержка забастовщиков со стороны профсоюзов. DPP является крупнейшим муниципальным предприятием, на нем работает около 11 тыс. человек, примерно две трети из которых состоят в одном из 27 профсоюзов. 

«У нас есть информация от представителей наших социальных партнеров, что они не будут принимать активного участия в забастовке, максимум — поддержат ее словесно или как-то символически, например, наденут сигнальные жилеты», — сказал Петр Витовский, генеральный директор транспортной компании. Как будет выглядеть поддержка со стороны профсоюзов транспортной компании, пока не решено. «Сейчас я вам не скажу, мы еще обсуждаем этот вопрос. Что касается учителей, то мы их как-то поддержим. А будет ли кто-то хотеть выйти на демонстрацию? Мы ничего такого организовывать не будем», — сказал председатель профсоюза транспортной компании Любош Олейяр. В настоящее время руководство транспортной компании ведет так называемые коллективные переговоры с профсоюзными активистами, в ходе которых согласовывается новая форма коллективного договора. В этом договоре, в частности, устанавливается размер повышения заработной платы или определяются льготы для сотрудников. По мнению Чешского агентства печати, именно это и препятствует активному участию в забастовке. DPP отвечает за эксплуатацию метро, трамваев, автобусов, троллейбусов и канатных дорог. Она находится в собственности столицы. Прага выделяет деньги на содержание компании в виде так называемых компенсаций. Ежегодно она получает около 16 млрд. крон.
Прага транспорт

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
23 НОЯБРЯ 2023
21:00
156
ОБЩЕСТВО
МАЛЕНЬКИЕ ДЖУНГЛИ НА БОЛЬШОЙ СТАНЦИИ. ЧЕШСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОЗЕЛЕНИЛ ПРАЖСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
23 НОЯБРЯ 2023
18:40
428
ОБЩЕСТВО
ЧИНОВНИКИ В ПРАГЕ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД АВТОМОБИЛЕЙ В СТАРЫЙ ГОРОД В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
23 НОЯБРЯ 2023
17:00
528
ЭКОНОМИКА
ОПАСНЫЕ ЗАЙМЫ: БЕРЕТЕ КРЕДИТ В 50 ТЫСЯЧ НА ГОД? ПЕРЕПЛАТИТЕ ДО 180 ТЫСЯЧ
23 НОЯБРЯ 2023
16:00
366
КУЛЬТУРА
ЗА ВОРОВСТВО ЕЛКИ ИЗ ЛЕСА ГРОЗИТ ШТРАФ. КРОМЕ ТОГО, ОНА МОЖЕТ ИСТОЧАТЬ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
21:00
Маленькие джунгли на большой станции. Чешский университет озеленил пражский метрополитен
20:00
Последний фильм Миядзаки в чешских кинотеатрах — почему стоит сходить?
18:40
Чиновники в Праге запретили въезд автомобилей в Старый город в ночное время
18:12
Где искать заявки для коммерческой страховки для иностранцев PVZP
17:00
Опасные займы: берете кредит в 50 тысяч на год? Переплатите до 180 тысяч
16:00
За воровство елки из леса грозит штраф. Кроме того, она может источать неприятный запах
15:00
Покер в Чехии: какие турниры можно ожидать в ближайшее время
13:30
Где будут проходить забастовки работников предприятий и школ 27 ноября?
11:30
В Праге построят самый большой парк в Центральной Европе
10:00
Чешской экономике жизненно необходим рестарт