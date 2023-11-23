Маленькие джунгли на большой станции. Чешский университет озеленил пражский метрополитен

Там, где есть бетон, растения не растут. Но есть одно живое исключение из этого правила: станция пражского метро A Můstek. Мало кто ожидает увидеть здесь что-то из зелени, за исключением, пожалуй, цвета логотипа линии. Но с ноября один из самых оживленных вестибюлей украшают небольшие джунгли. Проект призван показать, что метро должно быть уютным и гостеприимным.



«Метро — это помещение, к которому следует относиться так же, как и к другим помещениям, с точки зрения требований к качеству внутренней среды, поскольку оно используется для перевозки людей. Более того, люди часто пользуются подземными переходами на станции, чтобы скоротать дорогу», — говорит Даниэль Адамовский, руководитель исследования качества общественной среды в ČVUT UCEEB, добавляя, что хотя пассажиры проводят в вестибюле не так много времени, там все равно работают сотрудники метрополитена.



За новым проектом стоит ČVUT UCEEB, или Университетский центр энергоэффективных зданий. При поддержке Пражской транспортной компании они создали «умную», не требующую особого ухода установку, которая заполнена растениями. За ними ухаживает интеллектуальная система, которая измеряет и регулирует условия их обитания.



Установленные датчики следят за поливом, влажностью почвы и воздуха. Внутри установки также установлено искусственное освещение широкого спектра от компании Spectrasol. Ученым удалось справиться и с холодами, которые приходят в вестибюль метро зимой. Таким образом, установка должна реагировать на мороз, повышая температуру воздуха вокруг всего растения, включая почву. При этом также контролируется уровень углекислого газа.



Ученые назвали проект Metrorost, и его можно увидеть в вестибюле метро Můstek в нижней части Вацлавской площади. «Сложная часть проекта заключалась в том, чтобы воплотить разработанную технологию в привлекательной оболочке, подходящей для сложных условий эксплуатации станции метро», — говорит Адамовский. В итоге растения окружены многогранным вазоном, собрать который было, конечно, непросто.



Проект на Мустеке должен стать проверкой того, насколько подобное может быть жизнеспособным. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько Metrorost устойчив и требователен к эксплуатации. Тогда транспортная компания сможет продолжить работу с ним. «Функциональное и красивое метро — это не только визитная карточка цивилизованной и культурной Праги, но и условие ее дальнейшего развития. Архитектура, дизайн и искусство являются инструментами, способствующими популяризации и развитию этой устойчивой системы», — считает архитектор Пражского метрополитена Анна Шварц. По ее мнению, растения в проекте метро привносят в анонимную индустриальную среду проблеск природы — естественной среды обитания человека.



По словам ведущего дизайнера инсталляции Адама Сикоры, визуальное ощущение было обеспечено контрастом между растительностью и консервативной в остальном средой метро. «Растительность здесь именно потому, что она контрастирует с окружающей средой. Это как взгляд в лес, который выводит пассажира метро из повседневности. Кроме того, внедрение растений в метро дает возможность применить доказанное влияние зелени на настроение, когнитивные функции и общее психическое здоровье людей», — описывает Сикора.