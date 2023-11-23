Чиновники в Праге запретили въезд автомобилей в Старый город в ночное время

Машины транспортных операторов, местных жителей или служб такси по-прежнему будут въезжать в этот район, но всех будут останавливать полицейские и проверять, есть ли у них основания для въезда и нахождения там. Руководство администрации Праги 1 приняло это решение без предварительного уведомления, чтобы избежать острых дискуссий, которые часто сопровождают меры по ограничению движения. Советник главы администрации Праги 1 по транспорту Войтех Рывола добавил, что мера вступила в силу с сегодняшнего дня, и мэрия предварительно проконсультировалась с муниципальной полицией, которая готова приступить к проверкам.





По словам депутата, под запрет попадает в основном молодежь, которая любит ездить ночью по Старому городу в районе улицы Лонг-стрит на мощных автомобилях или устраивать там гонки. Эта мера дает муниципальной полиции возможность начать систематические проверки и штрафовать тех, кто считает ночные поездки в исторический центр просто развлечением. «Это самое простое, что мы можем сделать на данный момент», — сказал он.