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Чиновники в Праге запретили въезд автомобилей в Старый город в ночное время
23 ноября 2023
18:40
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Администрация Праги 1 установила знаки, запрещающие въезд автомобилей в Старого города с 22 часов вечера до 6 часов утра. Это сделано для того, чтобы ограничить шум, который беспокоит местных жителей в ночное время. Принятая мера распространяется на всю территорию между набережной Дворжака, Парижской улицей, Староместской площадью и улицей Револучни. Жители района Длоуга, где расположено большое количество популярных ночных заведений, давно жалуются на шум.
Машины транспортных операторов, местных жителей или служб такси по-прежнему будут въезжать в этот район, но всех будут останавливать полицейские и проверять, есть ли у них основания для въезда и нахождения там. Руководство администрации Праги 1 приняло это решение без предварительного уведомления, чтобы избежать острых дискуссий, которые часто сопровождают меры по ограничению движения. Советник главы администрации Праги 1 по транспорту Войтех Рывола добавил, что мера вступила в силу с сегодняшнего дня, и мэрия предварительно проконсультировалась с муниципальной полицией, которая готова приступить к проверкам.
По словам депутата, под запрет попадает в основном молодежь, которая любит ездить ночью по Старому городу в районе улицы Лонг-стрит на мощных автомобилях или устраивать там гонки. Эта мера дает муниципальной полиции возможность начать систематические проверки и штрафовать тех, кто считает ночные поездки в исторический центр просто развлечением. «Это самое простое, что мы можем сделать на данный момент», — сказал он.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM