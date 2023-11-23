Еще один известный американский фастфуд Five Guys появится в Праге

После ноябрьского открытия первого филиала сети быстрого питания Popeyes, перед которым, что удивительно, до сих пор стоят очереди на Вацлавской площади в Праге, в чешскую столицу придет сеть Five Guys. Последняя специализируется в основном на гамбургерах, картофеле фри и молочных коктейлях.

Гамбургеры, которые, согласно рекламе, не содержат консервантов и искусственных добавок в мясе, стоят около 250 крон. Однако вызывает сомнение, как компания будет устанавливать свои цены в Чехии в сравнении с конкурентами.

С 1986 года, когда в Арлингтоне (штат Вирджиния, США) открылся первый ресторан Five Guys, этот бренд распространился по всему миру. Под его управлением находится более 1 800 заведений, которые, помимо США, расположены также в Азии, Австралии и ряде европейских стран, включая Германию и Австрию.

«Приготовьтесь к пикантному 2024 году, когда мы откроем новые филиалы в Австрии и дебютируем в Праге», — заявил в LinkedIn Петрос Статис, генеральный директор компании Monterock, владеющей правами на франшизу Five Guys.

По данным издания Hospodářské noviny, которое первым сообщило об этом, первый ресторан откроется в торговом центре Máj, который в настоящее время находится на капитальном ремонте.

Ожидается, что ремонт будет завершен во втором или третьем квартале следующего года. В ТЦ Máj также будет открыт второй пражский филиал Popeyes.