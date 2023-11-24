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Десятки тысяч семей в Праге остались без тепла и горячей воды
24 ноября 2023
12:00
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Некоторые районы на востоке Праги оказались в пятницу, 24 ноября, без тепла и горячего водоснабжения. По данным компании Pražská teplárenská, причиной стала утечка в основной теплотрассе в пражском районе Крч. Около 25 000 домохозяйств остались без теплоснабжения.
«Вечером в четверг утечка в первичной теплотрассе DN 150 на улице Гурбанова в Праге 4. Подача отопительной воды ограничена, поэтому наблюдаются перебои как в отоплении, так и в горячем водоснабжении», — сообщил Павел Мадяр, менеджер компании Pražská teplárenská.
По данным компании, без снабжения остались жители районов Крч, Лхотка, Камык и Модржаны. Поставки тепла должны возобновиться вечером в пятницу.
Отключение затронуло и расположенный рядом Институт клинической и экспериментальной медицины IKEM, где была введена в эксплуатацию резервная газовая котельная. Университетская больница Томайера, имеющая собственную газовую котельную, не пострадала от перебоев в теплоснабжении.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM