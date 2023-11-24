ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Десятки тысяч семей в Праге остались без тепла и горячей воды

Новости 420on
24 ноября 2023
12:00
362
Некоторые районы на востоке Праги оказались в пятницу, 24 ноября, без тепла и горячего водоснабжения. По данным компании Pražská teplárenská, причиной стала утечка в основной теплотрассе в пражском районе Крч. Около 25 000 домохозяйств остались без теплоснабжения.
«Вечером в четверг утечка в первичной теплотрассе DN 150 на улице Гурбанова в Праге 4. Подача отопительной воды ограничена, поэтому наблюдаются перебои как в отоплении, так и в горячем водоснабжении», — сообщил Павел Мадяр, менеджер компании Pražská teplárenská.
 
По данным компании, без снабжения остались жители районов Крч, Лхотка, Камык и Модржаны. Поставки тепла должны возобновиться вечером в пятницу.
 
Отключение затронуло и расположенный рядом Институт клинической и экспериментальной медицины IKEM, где была введена в эксплуатацию резервная газовая котельная. Университетская больница Томайера, имеющая собственную газовую котельную, не пострадала от перебоев в теплоснабжении.
 
Чехия Прага авария

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
24 НОЯБРЯ 2023
13:00
194
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ И ГЛАВА СЕНАТА ЧЕХИИ НЕ СОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОМОЩИ УКРАИНЕ
24 НОЯБРЯ 2023
10:00
292
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СЛОВАКИИ ПРИБЫЛ В ЧЕХИЮ С ПЕРВЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
24 НОЯБРЯ 2023
08:21
550
ПОЛИТИКА
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КРЕМЛЯ: НЕ МОСКВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ ЕВРОПЫ, А НАОБОРОТ
24 НОЯБРЯ 2023
07:00
591
ОБЩЕСТВО
ЕЩЕ ОДИН ИЗВЕСТНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ФАСТФУД FIVE GUYS ПОЯВИТСЯ В ПРАГЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
13:00
Премьер Словакии и глава Сената Чехии не сошлись во мнениях относительно помощи Украине
11:30
Эксперт: Люди не ценят труд, если безработица вырастет — это хорошо
10:00
Премьер-министр Словакии прибыл в Чехию с первым официальным визитом
08:21
Пресс-секретарь Кремля: Не Москва представляет угрозу для Европы, а наоборот
07:00
Еще один известный американский фастфуд Five Guys появится в Праге
23:00
Kofola выходит на рынок пива: «Не отдадим чешское пиво иностранным инвесторам»
22:30
Стоимость владения жильем в Чехии превысила стоимость аренды
22:00
«Дворцовый переворот» в OpenAI завершился тем, чего все ожидали
21:00
Маленькие джунгли на большой станции. Чешский университет озеленил пражский метрополитен
20:00
Последний фильм Миядзаки в чешских кинотеатрах — почему стоит сходить?