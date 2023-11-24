Десятки тысяч семей в Праге остались без тепла и горячей воды

«Вечером в четверг утечка в первичной теплотрассе DN 150 на улице Гурбанова в Праге 4. Подача отопительной воды ограничена, поэтому наблюдаются перебои как в отоплении, так и в горячем водоснабжении», — сообщил Павел Мадяр, менеджер компании Pražská teplárenská.

По данным компании, без снабжения остались жители районов Крч, Лхотка, Камык и Модржаны. Поставки тепла должны возобновиться вечером в пятницу.

Отключение затронуло и расположенный рядом Институт клинической и экспериментальной медицины IKEM, где была введена в эксплуатацию резервная газовая котельная. Университетская больница Томайера, имеющая собственную газовую котельную, не пострадала от перебоев в теплоснабжении.