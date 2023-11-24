Мэр Праги намерен признать недействительными знаки, запрещающие въезд в Старый город

По словам советника мэра Праги и председателя транспортного комитета Мартина Седеке (ODS), муниципалитет уже получил досье на эту меру из администрации Праги 1. По мнению Седеке, мэрия злоупотребила дорожным законом. ČTK ожидает заявления от руководства районной администрации.





В ночь на 24 ноября в Праге 1 были установлены знаки, запрещающие въезд с 22:00 до 06:00 практически на всю территорию между набережной Дворжака, Парижской улицей, Староместской площадью и Революционной улицей. Цель — снизить уровень шума, беспокоящего жителей в ночное время. Свобода заявил, мэрия не знала об этом шаге Праги 1.





«Я буду добиваться признания установленных знаков недействительными как таковых, а проблему передам в городской отдел дорожного движения. И пока не будет предоставлено экспертное заключение, которое обсудят на уровне столицы и района, это решение будет оставаться в силе», — заявил Свобода.





Седеке сообщил, что сегодня утром город предпринял первые шаги. «Дело было отозвано из Управления дорожного движения „Прага 1“, поскольку столица имеет право на пересмотр этого решения. Поэтому на данный момент начата проверка, соответствует ли это решение закону», — сказал Седеке. Он добавил, что изучил соответствующие разделы закона. «Лично я считаю, что имело место целенаправленное использование определенной части дорожного законодательства. И поэтому я считаю, что такое решение незаконно», — добавил он.





По словам депутата совета Праги 1 Войтеха Рыволы (ANO), жители улицы Длоуга, где расположено большое количество ночных заведений, уже давно жалуются на шум. Въезд в этот район транспортных средств перевозчиков, местных жителей или служб такси по-прежнему возможен, но все они могут быть остановлены полицейскими и проверены на предмет наличия оснований для их нахождения в этом районе. В четверг советник также сообщил, что администрация предварительно проконсультировала принятые меры с городской полицией, и она уже готова начать проверки. По его словам, администрация также получила согласие от сотрудников полиции.





По словам Рыволы, под запрет попадают в основном молодые люди, которые любят ездить по Старому городу на мощных машинах в ночное время или устраивать гонки в районе улицы Длоуга. Эта мера дает городской полиции возможность начать систематические проверки и штрафовать тех, кто рассматривает ночные поездки по историческому центру как развлечение. «Это самое простое, что мы можем сделать на данный момент», — сказал член совета.