«День гнева»: автобусы с профсоюзными активистами направляются в Прагу

Профсоюзы будут протестовать против правительственного пакета консолидации. Представители школ также требуют увеличения средств на образование. Они предупреждают, что после сокращений может ухудшиться качество преподавания. Профсоюзы также считают, что правительство игнорирует социальный диалог.

В понедельник ожидается шествие от площади Яна Палаха до Малостранской площади, где в 13:00 начнется демонстрация «За лучшее будущее Чехии». Профсоюзные лидеры дадут оценку забастовке и протестам на пресс-конференции в 14:00. Акция протеста повлияет на движение транспорта в некоторых районах столицы.

Две трети населения поддерживают забастовку

Около двух третей жителей Чехии поддерживают забастовку профсоюзов, однако подавляющее большинство из них не будет участвовать в акции протеста в понедельник. Об этом свидетельствуют данные опроса STEM/MARK, проведенного для Чешского телевидения.

Избиратели оппозиции, особенно движения ANO, в основном выступают за забастовку. Однако значительная часть избирателей коалиции также не согласна с заявлением премьер-министра Петра Фиалы (ODS), назвавшего забастовку необоснованной и безответственной со стороны профсоюзов.

«Нас больше всего беспокоит весь этот пакет, потому что он угрожает промышленности как таковой. Вы видите, что происходит с энергетикой, вы видите, что происходит с пенсионной реформой. Все обещания, которые были даны перед выборами, были даны только в одном направлении: отлучить Бабиша от политики как таковой», — сказал Петр Зегзулка, председатель профсоюза остравской Liberty Ostrava.

Кто присоединится к забастовке?

Ожидается, что к забастовке присоединятся не только работники сферы образования, но и профсоюзы транспорта, здравоохранения, культуры, библиотек, пищевой промышленности и деревообработчиков.

На всех заводах Škoda Auto работа будет приостановлена на два часа, с 13:00 до 15:00.

Сотрудники некоторых управлений труда и социального обеспечения планируют бастовать весь день, некоторые управления проведут часовую забастовку в полдень, а некоторые присоединятся символически.

Символическое участие планируют принять и транспортные профсоюзы, например водители автобусов могут надеть светоотражающие жилеты.

До миллиона рабочих

Лидер крупнейшего профсоюза KOVO Роман Дурчо заявил на прошлой неделе, что забастовка пройдет на сотнях промышленных предприятий. В ней может принять участие до миллиона рабочих. По имеющимся данным, в Чехии насчитывается около 4 млн рабочих.

Министр образования извинился перед родителями

В однодневной забастовке участвуют более 70% начальных, средних школ и детских садов. Некоторые из них закрыты, другие работают в ограниченном режиме.

Накануне забастовки министр образования Микулаш Бек (STAN) в открытом письме извинился перед родителями за то, что они и их дети стали заложниками в споре между правительством, профсоюзами и забастовщиками.

«Я готов продолжить переговоры с профсоюзами, директорами школ и другими общественными организациями о том, как исправить систему финансирования образования. С этой целью я приглашу их на заседание круглого стола в декабре», — написал Бек.

По мнению премьер-министра Петра Фиалы (ODS), главным мотивом, побуждающим профсоюзных лидеров к организации понедельничной забастовки и акций протеста, являются их собственные политические амбиции.

Об этом свидетельствуют, например, недавнее неудачное выдвижение кандидатуры главы Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стржедулы на пост президента или совместные митинги с оппозицией. Об этом премьер-министр написал в обширном посте в сети X в воскресенье.