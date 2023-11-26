ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Премьер Чехии обвинил профсоюзы в том, что им чужда экономия и их не интересует будущее

Новости 420on
27 ноября 2023
13:00
511
Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) в понедельник, 27 ноября, высказался против забастовки, организованной профсоюзами в знак протеста против пакета мер жесткой экономии, принятого правительством.
«Это необходимо, отступать некуда», — сказал премьер, отметив, что кабинет министров был избран, в том числе, и для экономии средств. «Каждая такая мера не вызывает аплодисментов, но она необходима», — сказал он, добавив, что общий уровень налогообложения населения не изменится.

Фиала опроверг утверждение о том, что правительство не ведет переговоров с профсоюзами, что он проиллюстрировал количеством трехсторонних встреч. По его словам, правительство заинтересовано в достижении соглашения.

«Пакет мер по оздоровлению экономики — абсолютно необходимая вещь», — сказал Фиала, добавив, что только в следующем году на обслуживание государственного долга будет направлено 90 млрд крон. Он обвинил профсоюзы в том, что им чужда экономия.

Фиала также отстаивал необходимость пенсионной реформы. «Если профсоюзы говорят „нет“ пенсионной реформе, они говорят, что их не интересует будущее», — сказал премьер-министр.

«Йозеф Стржедула считает переговоры слабостью», — сказал Фиала о призыве к переговорам главы Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов. «Я готов к переговорам, но не под давлением», — ответил Фиала, напомнив, что профсоюзные боссы митинговали с оппозицией под коммунистическими флагами.

«Люди беспокоятся о будущем, и им нужно время», — сказал премьер-министр, добавив, что уже в следующем году «люди увидят, что эти вещи работают, что мы провели страну через эти кризисы».

Комментируя протест в сфере образования, Фиала отметил, что объем финансирования, направляемого на образование, постоянно растет.

В связи с этим он отметил необходимость изменения системы образования, которая должна отражать современные потребности. По его словам, принципиальной отмены сменного графика работы не будет, и это ложный аргумент, так как из 75 000 рабочих мест с полной занятостью это коснется только 600.
профсоюз протест Прага правительство Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
27 НОЯБРЯ 2023
15:00
418
ЭКОНОМИКА
ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА В FIO BANKA ОБЕРНУЛОСЬ ЛОВУШКОЙ — ИСТОРИЯ КЛИЕНТА
27 НОЯБРЯ 2023
09:00
1114
ОБЩЕСТВО
«ДЕНЬ ГНЕВА»: АВТОБУСЫ С ПРОФСОЮЗНЫМИ АКТИВИСТАМИ НАПРАВЛЯЮТСЯ В ПРАГУ
27 НОЯБРЯ 2023
07:00
960
ПОЛИТИКА
ПЕРЕБИЙНИС: ДАЙТЕ УКРАИНЕ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ОРУЖИЕ, ИНАЧЕ ВАШИ ГРАЖДАНЕ ТОЖЕ БУДУТ ВОЕВАТЬ
26 НОЯБРЯ 2023
21:00
556
ПОЛИТИКА
У УКРАИНЫ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПОСОЛ В ПРАГЕ, КТО ОН — ПОКА ЗАГАДКА
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
15:00
Закрытие счета в Fio Banka обернулось ловушкой — история клиента
11:30
Пражские рынки включены в топ-20 самых красивых рождественских рынков мира
10:00
Поляки в шоке от чешских цен: «Теперь понятно, почему они ездят к нам»
09:00
«День гнева»: автобусы с профсоюзными активистами направляются в Прагу
07:00
Перебийнис: Дайте Украине все необходимое оружие, иначе ваши граждане тоже будут воевать
21:00
У Украины появится новый посол в Праге, кто он — пока загадка
20:00
Окамура: Люди ездят в Украину в отпуск
18:00
Сикела: У нас нет необходимости импортировать российский газ в Чехию. Но некоторые начали это делать с октября
16:30
Владелец Jobs.cz рассказал, каких работников ищут чешские фирмы
14:00
Анализ: чистые доходы в Чехии растут, но некоторые страны догоняют Запад быстрее