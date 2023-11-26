Премьер Чехии обвинил профсоюзы в том, что им чужда экономия и их не интересует будущее

«Это необходимо, отступать некуда», — сказал премьер, отметив, что кабинет министров был избран, в том числе, и для экономии средств. «Каждая такая мера не вызывает аплодисментов, но она необходима», — сказал он, добавив, что общий уровень налогообложения населения не изменится.





Фиала опроверг утверждение о том, что правительство не ведет переговоров с профсоюзами, что он проиллюстрировал количеством трехсторонних встреч. По его словам, правительство заинтересовано в достижении соглашения.





«Пакет мер по оздоровлению экономики — абсолютно необходимая вещь», — сказал Фиала, добавив, что только в следующем году на обслуживание государственного долга будет направлено 90 млрд крон. Он обвинил профсоюзы в том, что им чужда экономия.





Фиала также отстаивал необходимость пенсионной реформы. «Если профсоюзы говорят „нет“ пенсионной реформе, они говорят, что их не интересует будущее», — сказал премьер-министр.





«Йозеф Стржедула считает переговоры слабостью», — сказал Фиала о призыве к переговорам главы Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов. «Я готов к переговорам, но не под давлением», — ответил Фиала, напомнив, что профсоюзные боссы митинговали с оппозицией под коммунистическими флагами.





«Люди беспокоятся о будущем, и им нужно время», — сказал премьер-министр, добавив, что уже в следующем году «люди увидят, что эти вещи работают, что мы провели страну через эти кризисы».





Комментируя протест в сфере образования, Фиала отметил, что объем финансирования, направляемого на образование, постоянно растет.





В связи с этим он отметил необходимость изменения системы образования, которая должна отражать современные потребности. По его словам, принципиальной отмены сменного графика работы не будет, и это ложный аргумент, так как из 75 000 рабочих мест с полной занятостью это коснется только 600.