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Стала известна дата, когда позволят подать заявление в реестр транспортных средств онлайн
27 января 2024
14:00
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С февраля люди, подающие заявления на внесение изменений в реестр транспортных средств, смогут сделать это онлайн. Через Транспортный портал можно будет подать заявление о передаче автомобиля другому лицу, о регистрации автомобиля или о выдаче другого регистрационного знака для крепления велосипеда. Первоначально система будет доступна для частных лиц, а позднее в этом году — для предприятий. Об этом сообщил министр транспорта Мартин Купка (ODS) на семинаре Торговой палаты.
В настоящее время в Чехии доступны такие услуги, связанные с транспортом, как проверка спидометра, информация о владельце транспортного средства, виньетки, возможность электронной подачи заявлений на замену водительского удостоверения в связи с кражей, потерей или изменением персональных данных, предварительное заполнение заявления на внесение изменений в реестр транспортных средств. Также теперь водителям не нужно иметь при себе водительское или техническое удостоверение.
«Мы хотим сделать возможной выдачу доверенностей в режиме онлайн, что позволит решать многие задачи в электронном виде. Наша цель — сделать так, чтобы всю бумажную работу по продаже, покупке и регистрации автомобиля можно было вести полностью в цифровом формате», — сказал Купка.
По словам Каролины Тополовой, генерального директора Aures Holdings, цифровизация передачи автомобилей будет способствовать повышению эффективности торговли на вторичном автомобильном рынке, удобству клиентов и экономии средств государственного бюджета. «Стоимость и трудоемкость передачи автомобилей огромны. Будут сэкономлены тонны бумаги. Оцифровка сделает торговлю на вторичном автомобильном рынке более эффективной», — добавила Тополова.
По данным Чешской ассоциации лизинга и финансирования, главным изменением для финансовых учреждений на данный момент стал отказ от намерения отменить наличие идентификационных номеров в документах, удостоверяющих личность.
В Чешской Республике зарегистрировано более 6,5 миллиона легковых автомобилей. Из них около 750 000 ежегодно переходят из рук в руки.
«Мы хотим сделать возможной выдачу доверенностей в режиме онлайн, что позволит решать многие задачи в электронном виде. Наша цель — сделать так, чтобы всю бумажную работу по продаже, покупке и регистрации автомобиля можно было вести полностью в цифровом формате», — сказал Купка.
По словам Каролины Тополовой, генерального директора Aures Holdings, цифровизация передачи автомобилей будет способствовать повышению эффективности торговли на вторичном автомобильном рынке, удобству клиентов и экономии средств государственного бюджета. «Стоимость и трудоемкость передачи автомобилей огромны. Будут сэкономлены тонны бумаги. Оцифровка сделает торговлю на вторичном автомобильном рынке более эффективной», — добавила Тополова.
По данным Чешской ассоциации лизинга и финансирования, главным изменением для финансовых учреждений на данный момент стал отказ от намерения отменить наличие идентификационных номеров в документах, удостоверяющих личность.
В Чешской Республике зарегистрировано более 6,5 миллиона легковых автомобилей. Из них около 750 000 ежегодно переходят из рук в руки.
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