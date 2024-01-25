Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Стала известна дата, когда позволят подать заявление в реестр транспортных средств онлайн

Анастасия Князева
27 января 2024
14:00
1170
С февраля люди, подающие заявления на внесение изменений в реестр транспортных средств, смогут сделать это онлайн. Через Транспортный портал можно будет подать заявление о передаче автомобиля другому лицу, о регистрации автомобиля или о выдаче другого регистрационного знака для крепления велосипеда. Первоначально система будет доступна для частных лиц, а позднее в этом году — для предприятий. Об этом сообщил министр транспорта Мартин Купка (ODS) на семинаре Торговой палаты.
В настоящее время в Чехии доступны такие услуги, связанные с транспортом, как проверка спидометра, информация о владельце транспортного средства, виньетки, возможность электронной подачи заявлений на замену водительского удостоверения в связи с кражей, потерей или изменением персональных данных, предварительное заполнение заявления на внесение изменений в реестр транспортных средств. Также теперь водителям не нужно иметь при себе водительское или техническое удостоверение.
 
«Мы хотим сделать возможной выдачу доверенностей в режиме онлайн, что позволит решать многие задачи в электронном виде. Наша цель — сделать так, чтобы всю бумажную работу по продаже, покупке и регистрации автомобиля можно было вести полностью в цифровом формате», — сказал Купка.
 
По словам Каролины Тополовой, генерального директора Aures Holdings, цифровизация передачи автомобилей будет способствовать повышению эффективности торговли на вторичном автомобильном рынке, удобству клиентов и экономии средств государственного бюджета. «Стоимость и трудоемкость передачи автомобилей огромны. Будут сэкономлены тонны бумаги. Оцифровка сделает торговлю на вторичном автомобильном рынке более эффективной», — добавила Тополова.
 
По данным Чешской ассоциации лизинга и финансирования, главным изменением для финансовых учреждений на данный момент стал отказ от намерения отменить наличие идентификационных номеров в документах, удостоверяющих личность. 
 
В Чешской Республике зарегистрировано более 6,5 миллиона легковых автомобилей. Из них около 750 000 ежегодно переходят из рук в руки.
Автомобили Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
27 ЯНВАРЯ 2024
520
ПОЛИТИКА
ЧИНОВНИК ЕС: ПЕРЕГОВОРЫ О ПОМОЩИ УКРАИНЕ УСЛОЖНЯЮТСЯ, РАЗОЧАРОВАНИЕ РАСТЕТ
17:00
27 ЯНВАРЯ 2024
478
ЭКОНОМИКА
ПРОТЕСТУЮЩИЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ФЕРМЕРЫ УНИЧТОЖИЛИ ЧАСТЬ ТОВАРОВ В ЧЕШСКОМ ГРУЗОВИКЕ
16:00
27 ЯНВАРЯ 2024
2186
ОБЩЕСТВО
САЙТ, ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ НОВЫЕ ВОПРОСЫ ОТ ЧЕШСКИХ АВТОШКОЛ. ПО НИМ СПРОСЯТ УЖЕ С МАРТА
В марте автошколы введут новый набор вопросов для выпускных экзаменов. В основном речь пойдет о нововведениях,...
13:00
27 ЯНВАРЯ 2024
495
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ МУЖЧИНУ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЮ ФЛАГА С БУКВОЙ Z НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ МЕРОПРИЯТИИ В НИМБУРКЕ
11:00
27 ЯНВАРЯ 2024
900
ЭКОНОМИКА
ЕС МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
20:00
26 ЯНВАРЯ 2024
880
ПОЛИТИКА
МИНИСТР ОБОРОНЫ ГЕРМАНИИ БОРИС ПИСТОРИУС СЧИТАЕТ, ЧТО ЕВРОПА ДОЛЖНА ГОТОВИТЬСЯ К ВОЗМОЖНОЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ
19:00
26 ЯНВАРЯ 2024
414
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ НОВЫЙ ЗАКОН, СОХРАНИВ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ
18:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1508
ОБЩЕСТВО
САМАЯ ВЫГОДНАЯ ИПОТЕКА? ОДИН ИЗ ЧЕШСКИХ БАНКОВ СДЕЛАЛ СТАВКУ НИЖЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ
16:37
26 ЯНВАРЯ 2024
691
ОБЩЕСТВО
«ГЛУПАЯ ОШИБКА». ВЗРЫВ НА СОРТИРОВОЧНОЙ ЛИНИИ В ПРАГЕ СПРОВОЦИРОВАЛА НЕПРАВИЛЬНАЯ СОРТИРОВКА МУСОРА
Несмотря на то, что жители Праги стараются честно сортировать другие отходы, полупустые баллоничики вызывают...
13:00
26 ЯНВАРЯ 2024
1823
ОБЩЕСТВО
«КАКОВО ЭТО — БЫТЬ МИГРАНТОМ». ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ КУРС
11:00
26 ЯНВАРЯ 2024
937
ЭКОНОМИКА
ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ: ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ЧЕХИ НАХОДЯТСЯ В ЗАТРУДНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
23:00
25 ЯНВАРЯ 2024
575
ЭКОНОМИКА
СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРАГЕ
Семинар по финансовой грамотности, запланированный на 21 февраля в Праге, предоставит участникам уникальную...
22:00
25 ЯНВАРЯ 2024
1008
ЭКОНОМИКА
ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ НЕ ДОЛЖНО НАЗНАЧАТЬ ДАТУ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО ДО ВЫБОРОВ
Правительство не должно устанавливать сроки вступления Чешской Республики в еврозону до выборов, а должно...
21:30
25 ЯНВАРЯ 2024
571
ОБЩЕСТВО
ПОСТАВЩИКОВ ЭНЕРГИИ СТАЛИ ПОСТОЯННО ПРОВЕРЯТЬ ИЗ-ЗА ЧАСТОГО ОБМАНА КЛИЕНТОВ
21:00
25 ЯНВАРЯ 2024
1330
ОБЩЕСТВО
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ СНОВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ФОТО ПУТИНА В МЕШКЕ ДЛЯ ТРУПОВ
Вице-премьер Вит Ракушан (STAN) сейчас выбрал бы другую форму привлечения внимания к убийству женщин и детей в...