На свой страх и риск. Количество водителей, которые превышают скорость в Чехии, впечатляет

В пятницу, 26 января, полицейские патрули по всей Чехии проверили на скорость более 5 000 автомобилей. По данным полиции, превышение скорости является одной из самых распространенных причин трагических дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники полиции выявили превышение скорости в 1 099 случаях.



«Из этого числа 1 047 случаев были решены на месте путем наложения штрафов, общая сумма которых достигла 1 864 600 крон», — сказала Рубашова. В десятках случаев с правонарушениями будут разбираться административные органы.



Полицейские также воспользовались своими новыми полномочиями, немедленно лишив водительских прав 10 водителей. «Эти полномочия были предоставлены чешской полиции с начала года. В общей сложности, включая эту акцию, оно было задействовано в 70 случаях», — добавила представительница полиции. По ее словам, права могут быть изъяты, если водитель превысил скорость более чем на 40 километров в час в муниципалитете или более чем на 50 километров в час за его пределами. «Мы продолжим действовать, так что не стоит давить на газ», — предупредила пресс-секретарь.