Сколько людей погибли на дорогах Чехии в январе? Самый трагичный день с 2019 года

В январе на чешских дорогах погибли 42 человека, что на два человека больше, чем год назад, свидетельствуют предварительные данные полиции. Трагическую статистику ухудшили семь жертв ДТП в среду, 24 января, что стало самым высоким показателем за один день за последние четыре года. Однако по сравнению с прошлым годом число серьезно пострадавших сократилось: в январе их было 65 человек, согласно данным полиции.



В последний день января погиб 35-летний водитель, который во второй половине дня съехал с дороги и врезался в дерево в Брно-Зебетине. Он скончался на месте аварии, сообщил сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь полиции Южноморавского края Давид Чалоупка. Полицейские расследуют причины аварии.



В самый трагический день января произошло пять аварий со смертельным исходом. В четырех из них погибли по одному человеку, а пятая авария унесла жизни трех человек на трассе D1 под Брно вечером 24 января. На 208-м километре D1 столкнулись фургон и грузовик, в котором, по данным полиции, погибли трое иностранцев. Одним из трагических происшествий 24 января стало столкновение грузовика с поездом на переезде у Долни-Лутыне в Карвинском регионе. В результате столкновения водитель не выжил, а 19 человек, находившихся в поезде, получили травмы.



Семь погибших за 24 января — это не только самый трагический день в этом январе, но и самое большое число погибших в авариях за один день с 2019 года. Последний раз больше погибших за один день было 11 ноября 2019 года, когда погибли восемь человек. В прошлом году максимальное число погибших за один день составило пять человек.



В начале этого года авария с тремя погибшими также произошла 12 января на дороге между Хазловом и Ашем в Хебском районе. Когда автомобиль врезался в дерево, водитель погиб на месте, а двое его пассажиров скончались от полученных травм.



Однако число людей, получивших серьезные травмы в результате дорожных аварий в Чехии, в январе сократилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом, до 65 человек. По словам полицейских, наиболее распространенными причинами аварий в январе этого года были, как обычно, неумение приспособить вождение к обстоятельствам и превышение скорости.