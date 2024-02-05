Украинец отсидит 11 лет за убийство соотечественника, подтвердил чешский суд

«Это, конечно, не чрезмерно суровый приговор. Нападение было совершено сзади, это был жестокий удар большим ножом. Подсудимый погубил молодую жизнь по ничтожным причинам», — сказал Петр Ховорка, председатель апелляционной палаты. Согласно старому Уголовному кодексу, преступнику грозило от 10 до 15 лет лишения свободы. Приговор предусматривает депортацию из Чехии на неопределенный срок.



Полянский, работавший на стройке в Чехии, ударил своего сверстника ножом в спину во время празднования православного праздника Святого Николая 19 декабря 1999 года. 51-летний обвиняемый заявил суду, что не собирался лишать мужчину жизни — он просто хотел отплатить за то, что ранее мужчина испортил ему футболку. Прокурор Радка Мичкова назвала эту защиту неправдоподобной, нелогичной и даже абсурдной. «Если удар ножом был нанесен с такой силой, невозможно поверить, что он хотел всего лишь порезать футболку», — отметила она.



Полянский познакомился с группой соотечественников на улице за день до убийства. Они пригласили его к себе домой и пили до следующего вечера, когда один из гостей ударил сзади ножом сверстника, сидевшего в кресле. Он попал в сердце и легкое, и мужчина скончался мгновенно. Полянский утверждает, что конфликту предшествовала ситуация, когда он пытался защитить пьяную девушку от сексуального нападения со стороны других выпивох. По его словам, завязалась драка, после которой он заметил, что один из нападавших порвал ему рубашку.



Защита утверждала, что обстоятельства преступления были чрезвычайными и что ее клиент был невменяем из-за выпитого алкоголя. Судебная палата отклонила это утверждение. «Это совершенно обычный инцидент с пьяными мужчинами на вечеринке. Он ни в коей мере не выходит за рамки аналогичных инцидентов, которые мы здесь рассматриваем», — заключил судья Ховорка.



Полянский скрылся с места преступления, и полиция с самого начала преследовала его как беглеца. Чехия выдала европейский и международный ордер на его арест и заочно приговорила его к 12 годам лишения свободы. Тем временем украинец отправился в чешскую тюрьму за шантаж посредника, который, по его словам, задолжал ему деньги за работу.



Отбыв наказание, он вернулся в Украину, где сменил имя. На основании чешского ордера на арест он был задержан властями Литвы, но освобожден на основании того, что срок давности преступления истек. В прошлом году он был арестован Польшей, которая передала его Чехии. В Чехии Полянский потребовал отмены приговора и нового судебного разбирательства. Он утверждал, что узнал о смерти знакомого только от поляков. Суды сократили первоначальный срок наказания на год, приняв во внимание время, прошедшее с момента преступления, и раскаяние, которое он продемонстрировал.