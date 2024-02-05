Запрет на вождение в ЕС за серьезные правонарушения хотят ужесточить

Предложение Еврокомиссии направлено на ситуацию, когда водитель совершает серьезное нарушение правил дорожного движения за границей, что влечет за собой запрет на вождение сроком не менее одного месяца. В настоящее время эта санкция обычно применяется только на территории страны, где было совершено правонарушение. В других странах водитель может продолжать управлять автомобилем без ограничений. Для того чтобы запрет действовал в других странах Союза, права должны быть отозваны государством, выдавшим их, что и является целью предложения.



Механизм, который хочет внедрить Еврокомиссия, предусматривает получение государством, выдавшим водительское удостоверение, информации о том, что водитель совершил правонарушение в другом государстве, которое привело к изъятию или приостановке действия водительского удостоверения на срок не менее одного месяца. На основании этой информации государство также выдает запрет на вождение, в результате чего водитель не имеет права управлять автомобилем ни в одном государстве — члене ЕС. Из этого механизма есть несколько исключений, например, когда правонарушение, о котором идет речь, не карается запретом на вождение в государстве, выдавшем водительское удостоверение. В этом случае водителю не придется лишаться прав в своей стране.



Предложение Комиссии предусматривает, что запрет на вождение будет действовать в ЕС в отношении таких правонарушений, как вождение в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков, превышение скорости или правонарушения, повлекшие смерть или серьезные травмы. Европарламентарии также хотят уточнить некоторые временные ограничения.



Европарламентарии хотят изменить исключение, когда государство, выдавшее права, не обязано применять запрет на вождение за превышение скорости. По замыслу Комиссии, запрет ЕС не будет распространяться на правонарушения, связанные с превышением скорости до 50 километров в час.