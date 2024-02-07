Недовольные фермеры хотят заблокировать движение транспорта в центре Праги

Представителем акции протеста выступает Зденек Яндейсек, председатель совета директоров сельскохозяйственного холдинга Rabbit и бывший президент Чешской сельскохозяйственной палаты.

«Это будет большой протест. Мы уже четыре дня занимаем Малостранскую площадь, ожидаем, что приедет тысяча или больше тракторов», — сказал он.

На сайте Myzemedelci.cz инициатива представила несколько требований, в том числе отставку действующего правительства. Яндейсек заявил, что правительству необходимо выйти из так называемого «Зеленого курса» — общеевропейского соглашения, целью которого является достижение климатической нейтральности к 2050 году.

«Зеленый курс» означает помимо прочего сокращение сельскохозяйственного производства на 25–30%. «Это катастрофа, и Аграрная палата ничего с этим не делает», — сказал Яндейсек. «Если правительство согласится с нашим требованием, то на некоторое время наступит мир. Если нет, мы начнем бастовать, как в Германии», — сказал он, вспомнив о протестах фермеров в соседней стране.

Богумир Дуфек, глава Ассоциации независимых профсоюзов, объяснил Právo причины протеста.

«В основном это плохо выстроенная политика субсидирования, несбалансированная работа на европейском рынке и энергетический кризис, когда Чехия производит большие излишки энергии, но при этом имеет одну из самых дорогих энергий в Европе», — пояснил Дуфек.

Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) вместе с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) хотят провести переговоры с представителями фермеров, но, вероятно, с другой группой.

«Мне неизвестно, что за протестом стоит какая-либо из сельскохозяйственных НПО, с которыми мы планируем провести дебаты. Я уважаю их право на выражение своего мнения, но лучше договариваться за столом переговоров, а не на улицах», — сказал министр.

«Господин Яндейсек представляет группу людей, окружающих сцену дезинформации. С ним бесполезно вести какие-либо дебаты», — написал Выборный инициатору протестов.

Однако он признал, что фермеров беспокоят проблемы. «В некоторых вопросах я с ними согласен, например, в том, что касается количества администрации и бюрократии. Я активно пытаюсь бороться с этим, мы давим на европейских чиновников, например, чтобы они скорректировали методологию контроля», — сказал он.

Профсоюзы фермеров держатся в стороне от протестов. Аграрная палата Чешской Республики придерживается позиции своего совета директоров и наблюдательного совета, которые решили временно отложить общенациональные акции протеста до 1 марта 2024 года, заявила пресс-секретарь Аграрной палаты Барбора Панкова.

«Министр сельского хозяйства Марек Выборный пообещал к этому сроку представить предложение по решению проблемы, которое поможет остановить дальнейшее разрушение чешского сельского хозяйства. В противном случае Аграрная палата Чешской Республики, которая является крупнейшей сельскохозяйственной организацией в Чешской Республике, призовет фермеров к проведению акций протеста или иному выражению недовольства», — добавила она.

Мартин Пыха, председатель Сельскохозяйственного союза Чешской Республики, высказывается в том же духе. «Я понимаю, почему фермеры хотят протестовать. Они в отчаянии и чувствуют, что никто не идет нам навстречу. Но до конца февраля мы дадим возможность провести переговоры с правительством, а если мы не достигнем соглашения, то тоже выйдем на улицы», — сказал Пыха.

«Никто с нами не связывался и не консультировался. Меня не информировали о протестах ни организаторы, ни кто-либо другой», — сказал глава профсоюза Йозеф Стржедула.