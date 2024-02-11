Škoda представит небольшой электромобиль стоимостью до 20 тысяч евро, его будут производить в Индии

В настоящее время основные усилия сосредоточены на удешевлении батареи, на которую сейчас приходится 40% от цены автомобиля. Если удастся снизить эту стоимость вдвое, что, по мнению некоторых, вполне возможно, это будет большим достижением. По его словам, выбор правильного химического состава аккумуляторной батареи очень важен. «Сейчас мы уделяем большое внимание BMC (никель-марганец-кобальт), потому что это лучшее, что можно получить на данный момент с точки зрения плотности энергии при относительно низкой стоимости», — говорит он.

По словам Зеллмера, Индия подходит для производства этого автомобиля, где у Škoda уже есть производственные мощности. Это, конечно же, снизит производственные затраты. Также рассматривается возможность создания автомобиля в единой спецификации. Автомобиль с формой небольшого внедорожника получит все возможное оборудование, но некоторые функции могут быть разблокированы покупателем, возможно, после нескольких лет эксплуатации.

По размерам автомобиль будет меньше, чем нынешняя Fabia. Таким образом, он станет конкурентом Dacia Spring.