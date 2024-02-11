Началась реконструкция Смиховского вокзала — когда будет готово?

По словам пресс-секретаря, реконструкция станции потребует лишь частичного ограничения движения пассажиров. Они будут использовать часть платформ для посадки на поезда. По словам пресс-секретаря, будет создана одна временная платформа. Работы для SŽ будет выполнять консорциум в составе Metrostav TBR, OHLA ŽS, Hochtief CZ и Elektrizace železnic Praha, который выиграл тендер с ценой 4,14 млрд крон без НДС.



После завершения реконструкции мост через улицу Надражни станет трехпутным. По замыслу SŽ, он соединится с новым трехпутным мостом между Смиховым и Подскали, который должен заменить железнодорожный мост через Влтаву. Частью реконструкции станции является также строительство пешеходного моста в направлении улицы Радлицка, который позволит людям попадать на отдельные платформы, а также соединит станцию с новым районом, строящимся на Смихове. Он заменит пешеходный мост, место которого пришлось отдать под жилую застройку. По словам Эберла Фрибова, строительство нового моста обойдется в 314 млн крон.



Кроме того, SŽ планирует реконструировать здания вокзала. Компания объявила тендер на поиск проектировщика на сумму 28,7 млн крон. Помимо ремонта здания вокзала, работы будут включать в себя строительство нового крыла, которое, согласно более ранней информации, должно быть завершено в 2028 году.



Третьим крупным проектом, запланированным для станции, займется городской совет. В конце года он объявил тендер сметной стоимостью 8 млрд крон без НДС на строительство транспортного терминала, который заменит автовокзал На Книжеци и будет включать перехватывающий паркинг P+R. Автобусы разместятся выше уровня железной дороги, и город намерен соединить все виды общественного транспорта. Ожидается, что строительство начнется в конце следующего года и завершится к концу 2030 года.



Железнодорожный вокзал Смихов был открыт как второй крупный вокзал в Праге в 1862 году. Нынешнее здание вокзала было построено в 1950-х годах. Станция является одним из самых оживленных железнодорожных узлов Праги наряду с Масариковым и Главным вокзалами, с которыми она была соединена через 10 лет после своего создания.