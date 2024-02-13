Чешские фермеры присоединятся к протесту против товаров из Украины. В Праге хотят перекрыть автомагистраль

По словам пресс-секретаря Аграрной палаты Барборы Панковой, невозможно предсказать, сколько тракторов и другой спецтехники направится к границе. «Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дорожные маршруты будут заблокированы», — сказала она.

Представители сельскохозяйственных организаций из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии обсуждали проблемы, связанные с политикой ЕС и ее влиянием на сельское хозяйство, с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским на днях в Польше. Они представили комиссару свои требования. Среди них — компенсация фермерам за соблюдение новых экологических правил, освобождение от бюрократических проволочек и более прозрачная система субсидирования, а также улучшение регулирования украинской продукции, поступающей на рынок ЕС.

«Только координируя наши требования и действуя сообща, мы получим шанс привлечь внимание к отчаянной ситуации, в которой сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказать давление на европейских и чешских политиков», — сказал Ян Долежал, президент Чешской сельскохозяйственной палаты. По его словам, если Европейская комиссия не представит план решения этих проблем, то действия на пограничных переходах могут повториться.

В Праге фермеры хотят перекрыть движение транспорта

19 февраля некоторые фермеры планируют провести акцию протеста в Праге, где они собираются перекрыть автомагистраль. Они хотят привлечь внимание к плохому положению чешского сельского хозяйства, перекрыв пражскую автостраду. Они также передадут письмо министру сельского хозяйства Мареку Выборному (KDU-ČSL) с требованием, чтобы чешское правительство вышло из программы Green Deal for Europe.

В понедельник в Прагу могут прибыть от 600 до 1 000 тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Крупные отраслевые организации, такие как Аграрная палата, Сельскохозяйственный союз и Ассоциация частного сельского хозяйства, не будут присоединяться к акции протеста.

Однако Пражский городской совет обеспокоен транспортным коллапсом. Фермеры планируют прибыть в центр Праги по автомагистралям с разных направлений. Точки сбора находятся на автомагистралях D1, D4, D7, D8 и D11, откуда колонны тракторов и сельскохозяйственной техники, вероятно, направятся в город.

По словам заместителя мэра Зденека Гржиба, город пытается урегулировать протест со Среднечешским краем. «Мероприятие окажет значительное негативное влияние на дорожное движение не только в месте блокады на автостраде, но и в более широких окрестностях и, теоретически, на подъездах к Праге», — сказал он.

«Это событие может негативно сказаться и на общественном транспорте, в том числе и в Среднечешском крае. Одно только оборудование может заблокировать полосы на автостраде длиной до нескольких километров в каждом направлении, поэтому полиция в координации с организаторами постарается сохранить хотя бы перпендикулярные проезды через развязки», — добавил Гржиб.

Во вторник канцелярия правительства сообщила, что премьер-министр Петр Фиала (ODS) и министр сельского хозяйства Выборный проведут на этой неделе в четверг переговоры с представителями фермеров.

Еще в январе соседи Украины по ЕС — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — пожаловались на то, что импорт украинской сельскохозяйственной продукции нарушил работу их рынков. Это привело к протестам фермеров и водителей грузовиков из этих стран, в результате чего границы с Украиной были заблокированы в Польше и Румынии.

В Чехии крупные демонстрации прошли на прошлой неделе в городах Ческа-Липа и Фрыдек-Мистек, а в пятницу фермеры, протестующие против сельскохозяйственной политики ЕС и недостаточных, по их мнению, мер правительства в отношении импорта более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины вызвали значительные затруднения движения во многих районах Польши. Ежедневная газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше давно не было таких протестов фермеров.

В странах Западной Европы, таких как Германия, Франция, Бельгия, Испания и Португалия, в этом году уже прошли крупные протесты фермеров. В ходе этих акций протеста фермеры заявили о своем несогласии с «Зеленым курсом» ЕС для Европы, который направлен на достижение климатической нейтральности для ЕС-27 к 2050 году. По их мнению, более строгие экологические правила снижают их способность получать прибыль. Фермеры также указывают на растущие расходы. Их беспокоят дорогие кредиты, давление на цены со стороны покупателей, колебания погоды и, кроме того, чрезмерное регулирование.

В Германии, как отмечает Politico, фермеры бунтуют в основном из-за сокращения правительством субсидий на дизельное топливо. Во Франции, где в конце января сотни тракторов блокировали Париж, а фермеры поджигали тюки соломы и покрышки, протесты также направлены против соглашений о свободной торговле, например, с группой южноамериканских государств Mercosur. Сельскохозяйственная продукция из этих стран, как и украинская, может составить более дешевую конкуренцию европейской.

Основной проблемой в последние годы, как правило, были дорогие энергоносители и рост цен на сырье в сочетании с падением реальных цен, которые европейские фермеры получают за свою продукцию.