Опрос: чехи по-прежнему солидарны с беженцами, но только треть видит смысл в дальнейших боевых действиях
14 февраля 2024
13:30
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В феврале Украина отмечает две печальные годовщины: два года с момента российского вторжения и десять лет с момента аннексии Крыма. Чехия активно поддерживает Киев, но, по данным STEM, все больше людей призывают к прекращению боевых действий, даже если это означает потерю украинской территории. «У части населения закрытый подход к миру. Они не хотят вмешиваться в то, что происходит снаружи», — сказал аналитик Яромир Мазак в интервью iROZHLAS.cz и Radiožurnál.
Как показывает обширная серия опросов STEM, мнение о войне в Украине постепенно раскалывается. «Отношение чешского общества относительно однозначно. Но, с другой стороны, эта поддержка скорее только на моральном уровне и довольно пассивна», — прокомментировал аналитик Яромир Мазак для iROZHLAS.cz и Radiožurnál.
В чем чехи сходятся, так это в четком определении виновника. Россия виновата в войне, однозначно заявляют они. Такого мнения придерживаются две трети опрошенных, и оно практически не изменилось с февраля 202 года. С тех пор существенных отклонений не наблюдалось.
Однако то же самое нельзя сказать, например, о других странах Центральной Европы. Мазак ссылается на исследование, проведенное в странах Вышеградской четверки, то есть в Чехии, Словакии, Польше и Венгрии. Оно показало, что у поляков отношение к России как к виновнице войны еще более однозначное, а чехи отстают от них. «С другой стороны, словацкая и венгерская общественность гораздо более релятивистская. Они в гораздо большей степени допускают, что вина общая, что в значительной степени виноваты Соединенные Штаты, возможно, НАТО или сама Украина», — говорит аналитик.
Однако в обществе нет единого мнения о том, как должна выглядеть чешская поддержка украинских усилий на поле боя. По последним данным, только 30% чехов поддерживают украинцев в их стремлении освободить всю свою территорию.
«У части населения закрытый подход к миру. Они не хотят вмешиваться в то, что происходит снаружи. Это пресловутая страусиная голова в песке», — объясняет Дейта Мазак.
«С моей точки зрения, стоит помнить, что если Владимир Путин добьется успеха в Украине, то нет особых оснований полагать, что он там закончит. Это не значит, что он сразу же нападет на Литву или Эстонию, но это открывает такую возможность в будущем», — напоминает он iROZHLAS.cz и Radiožurnál об уязвимости стран Балтии.
В конце концов, действия говорят сами за себя: в 2014 году российский президент принял решение аннексировать украинский Крым. Впоследствии он начал претендовать на сепаратистские территории на востоке Украины. Кульминацией стало вторжение на территорию суверенного государства.
70% чехов считают, что боевые действия должны закончиться быстро, даже ценой того, что Украина уступит России часть территории. 30% поддерживает Украину безоговорочно, даже ценой того, что неуступчивость Киева в вопросе оккупированных территорий может затянуть конфликт.
Движущей силой такого отношения большинства является усталость от войны, которая охватывает людей. Первоначальный шок сменился удивлением по поводу способности Украины защитить себя. На смену обороне пришли планы наступления и подготовленное контрнаступление.
«Но затем последовали летняя и осенняя наступательные операции, которые не принесли желаемого успеха. Сегодня всем ясно, что война, скорее всего, будет долгой, что она будет на истощение. Я думаю, что в результате этого некоторые люди склоняются к еще более пассивной позиции и предпочли бы закончить войну как можно скорее, хотя это не означает, что они встали бы на сторону России», — так Мазак интерпретирует настроения в чешском обществе.
Политические предпочтения также играют свою роль. Согласно замерам STEM, избиратели правительственных партий более склонны к тому, чтобы активнее помогать Украине. В то время как сторонники оппозиции и не избиратели гораздо более пассивны.
Отношение также отражает жизненную ситуацию, объясняет директор исследования: «Люди с низким уровнем образования и в худшей экономической ситуации чаще считают, что у нас достаточно проблем как у страны и мы все равно не можем повлиять на многое на международной арене. С другой стороны, более обеспеченные и образованные люди чаще испытывают гордость за то, что мы как страна заняли четкую позицию в конфликте и решительно поддержали Украину».
Продолжение (не)поддержки
Украинцы скоро вступят в третий год открытой войны против России. Обеспокоенность по поводу сокращения поддержки Запада разделяют не только те, кого это непосредственно касается, но и лидеры, инициирующие помощь.
После нескольких месяцев опроса чешского общества аналитик STEM Мазак прогнозирует, что поддержка полного изгнания русских из Украины уже не опустится ниже 30%. Он также считает, что поддержка беженцев останется выше половины.
«Доминирующим мнением станет то, что война затяжная и изнурительная, больших быстрых прорывов не будет, а значит, это приведет к постепенному снижению интереса к теме, так как больших изменений не предвидится», — заключает он для iROZHLAS.cz и Radiožurnál.
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