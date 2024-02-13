Большинство украинских беженцев в Чехии имеют работу и сами оплачивают свое жилье
15 февраля 2024
09:30
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Большинство украинских беженцев в Чехии имеют работу и полностью самостоятельно оплачивают свои расходы на проживание. Об этом говорится в исследовании, опубликованном компанией PAQ Research. Однако, согласно ему, беженцы часто сталкиваются с плохими условиями труда и низкими доходами. Должность в Чехии для большинства из них ниже уровня квалификации в Украине. Самым большим препятствием для поиска лучшей работы они называют незнание чешского языка.
Боевые действия продолжаются, и, по последним данным ООН, в результате российских атак погибло не менее 10 000 мирных жителей Украины. Более 6 млн человек покинули Украину из-за войны. По данным МВД, на конец января в Чехии находилось около 380 000 беженцев из Украины.
Из экономически активных украинских беженцев в Чехии старше 17 лет почти 80% имели работу, по данным на ноябрь 2023 года. Большинство из них работали в Чехии или совмещали работу в Чехии с удаленной работой в Украине. 7% экономически активного населения работали удаленно только в Украине. Доля беженцев, работающих в Чехии, увеличилась по сравнению с первыми месяцами после начала войны. В августе 2022 года 51% из них имели работу.
Доходы беженцев немного улучшаются. В августе 2022 года 80% беженцев зарабатывали не более 150 крон в час в виде чистой зарплаты, а в июне 2023 года 67% из них имели почасовую зарплату до 150 крон. Подавляющее большинство беженцев продолжают занимать рабочие места с более низкой квалификацией, чем в Украине. 60% опрошенных в Чехии в ноябре прошлого года работали ниже своей квалификации, как и в августе 2022 года.
Почти 60% беженцев также сообщают о плохих условиях труда, нестабильной работе, отсутствии правовой или социальной защиты на работе. Половина работающих беженцев заявили, что им приходится работать по выходным или поздно вечером, около 40% получают меньше денег, чем чехи на тех же должностях, а 30% вынуждены работать на нескольких работах, чтобы прокормить себя. Почти пятая часть беженцев также не имеет права на отпуск, а работодатель не оплачивает их медицинскую страховку. Самым большим препятствием для поиска лучшей работы, по мнению 71% украинских беженцев, является недостаточное знание чешского языка.
Количество беженцев, получающих чешские пособия, сократилось по сравнению с тем, что было вскоре после начала войны. В августе 2022 года 80% украинских беженцев сообщали, что их семья получает доход от гуманитарных пособий. На тот момент 55% домохозяйств имели доход от работы. В ноябре 2023 года ситуация изменилась на противоположную: 36% домохозяйств имели доход от пособий, а 75% — от работы. Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) в ноябре прошлого года заявил, что украинские беженцы в Чехии в 2023 году будут платить больше налогов на труд, чем государство предоставит пособий.
Однако, по данным PAQ Research, почти 60% беженцев имеют доходы ниже чешской черты бедности на ноябрь 2023 года.
С изменениями в lex Ukraine ужесточились и условия предоставления жилищной поддержки. Увеличилось количество беженцев, которые оплачивают полную стоимость жилья. В июне 2022 года 26% беженцев оплачивали свое жилье самостоятельно, а в ноябре 2023 года этот показатель составлял 79%. Большинство беженцев (70%) живут в Чехии в арендованном жилье, еще 16% — в общежитиях или гостиницах, а остальные — в так называемых солидарных семьях. По мнению PAQ Research, поощрение перевода беженцев на коммерческую аренду, например, путем ремонта муниципального жилого фонда, способствовало бы интеграции беженцев в общество.
На данный момент компания PAQ Research провела семь волн опроса беженцев из Украины, проживающих в Чехии, с июня 2022 года по ноябрь 2023 года. За весь период в опросе приняли участие около 4 000 украинских домохозяйств. Компания сотрудничала с Чешской академией наук и государственными органами при разработке и организации опросов.
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