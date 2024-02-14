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Годовой проездной в Праге может подорожать вдвое

Новости 420on
16 февраля 2024
09:30
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После года пребывания у власти муниципальная коалиция «Вместе» (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), «Пираты» и STAN вернулась к теме повышения цен на проезд в общественном транспорте Праги. Была выдвинута идея, что годовой билет должен стоить не 3 650 крон, а в два раза больше — 7 300 крон.
Заместитель мэра Зденек Гржиб сообщил Právo, что получил несколько предложений от партнеров по коалиции.

«Да, есть также предложение удвоить стоимость годового проездного. Я уже заявил, что это слишком высокая цена, экстремальный скачок и что я не могу на это согласиться», — сказал Гржиб.

Гржиб рассчитывает предоставить варианты повышения стоимости проезда компании Ropid, которая занимается организацией общественного транспорта в столице, чтобы та детально их проанализировала.

По словам Deník N, Томаш Портлик, политик ODS и мэр Праги 9, внес свой вклад в дискуссию, назвав цену в 7 300 крон в год. В социальных сетях он вызвал критику. Если цена вырастет вдвое, общественный транспорт в мегаполисе перестанет ходить, утверждают, например, пражские «зеленые», которые в 2015 году выступали за введение тарифа в размере 10 крон в день.

Портлик сослался на непубличное исследование транспортной компании, написав в сети X: «Транспорт в Праге находится на лучшем уровне в мире и по одной из самых низких цен. В то же время доля пассажиров в расходах самая низкая».

Коалиция «Вместе» не подтвердила конкретную сумму, но назвала нынешнюю стоимость проезда в общественном транспорте Праги «необычно низкой».

В конце прошлого года мэр Богуслав Свобода (ODS) в интервью Novinky a Právo также говорил о том, что повышение стоимости проезда должно произойти в конце года, однако он заявил, что не предполагает повышения стоимости проезда в этом году, поскольку, по его словам, экономика, которую потряс кризис, должна сначала стабилизироваться.

Ежегодно через городскую казну проходит более 100 миллиардов крон, большая часть которых идет на текущие расходы.
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