Чехия предоставила беженцам гуманитарные пособия на 16 млрд крон
19 февраля 2024
08:30
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Чешская Республика предоставила украинским беженцам гуманитарные пособия на сумму 16,33 млрд крон, свидетельствуют данные Министерства труда и социальных дел. По словам министров, беженцы уже возвращают помощь в виде обязательных вычетов из своих доходов.
С начала войны и до середины февраля Чешская Республика предоставила беженцам из Украины гуманитарные пособия на сумму около 16,33 млрд крон. Государство также оказывало финансовую помощь чешским семьям, которые разместили беженцев. В общей сложности выплачено 2,84 млрд крон в качестве пособия по солидарности. Это следует из ежемесячных отчетов Министерства труда о выплаченных пособиях и данных Бюро труда за этот год.
По словам министра труда Мариана Юречки, беженцы уже начали возвращать помощь, выплачивая налоговые платежи с дохода, и в прошлом году эта сумма составила от 12 до 15 млрд крон. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) недавно заявил, что сумма выплат в этом году намного превысит предоставленную помощь.
Российское вторжение в Украину началось 24 февраля прошлого года. По данным МВД, на начало этой недели в Чехии находилось около 383 000 беженцев из Украины по визам временной защиты. Три четверти из них — дети, женщины и пожилые люди. Среди них 98 000 детей и молодых людей младше 18 лет, 170 200 женщин в возрасте от 18 до 65 лет и 15 500 человек старше 65 лет.
Условия стали ужесточаться
Первым матерям с детьми, прибывшим весной 2022 года, Чешская Республика сразу же предоставила чрезвычайное пособие. Вскоре оно было заменено гуманитарным пособием на покрытие основных потребностей для начала жизни в Чехии. Сначала трудовые органы выплачивали 5 000 крон на каждого человека, получившего визу. Затем условия были постепенно ужесточены. С середины апреля 2022 года до конца первой половины прошлого года государство перечисляло пособия солидарности тем, кто размещал беженцев. В июле в гуманитарное пособие стали включать деньги на проживание и жилье. Получить его могут только семьи беженцев с доходом ниже прожиточного минимума. Организации по оказанию помощи критиковали систему и небольшой размер помощи. С этого года правительство повысило суммы для детей, пожилых людей и инвалидов.
К середине февраля государство выделило беженцам 16,33 млрд крон на гуманитарные пособия. В 2022 году на эти цели было потрачено почти 8,7 млрд крон, а в прошлом году — почти 6,96 млрд крон. Бюро по трудоустройству сообщило, что в этом году до середины февраля оно выплатило 681 млн крон.
Расходы за январь этого года составили 594 млн крон. В декабре прошлого года 53 200 семей беженцев получили гуманитарные пособия. Они получили в общей сложности 493,5 млн крон. В позапрошлом году, в марте, после начала российского вторжения, государство оказало помощь 98 800 детям и взрослым. Наибольшее число было зафиксировано два месяца спустя, в мае, когда власти оказали помощь 274 400 беженцам. После этого число получателей помощи постепенно сокращалось. В сентябре 2022 года их было 92 100. В прошлом году наибольшее количество пособий было выплачено в июне — 115 700. Меньше всего их было выплачено в июле, когда гуманитарные пособия получили 45 700 семей беженцев.
Люди, разместившие беженцев в своих домах или в свободных квартирах, получили от государства 2,84 млрд крон. В позапрошлом году они получили 1,62 млрд крон, а в прошлом году — 1,22 млрд. По более ранним данным, две трети новоприбывших проживали в отдельных квартирах, а одна треть — в домохозяйствах. Два года назад в мае государство выдало наибольшее количество пособий — 28 500. В прошлом году, начиная с весны и до конца выплат, их количество в месяц составляло от 15 600 до 17 700. Средний размер пособия составлял чуть более 9 000 крон.
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