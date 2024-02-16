Протестующие фермеры на тракторах рано утром прибыли в Прагу

Об этом сообщает корреспондент ČTK с места событий. Сотни тракторов и другой сельскохозяйственной техники съезжаются в Прагу с раннего утра в знак протеста некоторых фермеров. Крупные сельскохозяйственные организации дистанцировались от сегодняшней акции протеста.

В колонне у министерства помимо сельскохозяйственной техники были грузовики, фуры и легковые автомобили. Фермеры сопровождали свое прибытие к министерству гудками или мелодиями на модифицированных рожках. На сельскохозяйственной технике висели чешские флаги и транспаранты, например, с надписью «Мы фермеры, мы не сторонники России, Фиала!!!».

Некоторые фермеры также остановились со своими машинами перед Национальным музеем на Вацлавской площади в первой половине дня. Водители некоторых проезжавших мимо машин выражали свое сочувствие протестующим, сигналили и поднимали вверх большие пальцы. Полиция призвала фермеров не заезжать на Вацлавскую площадь и выключить сигнальные огни тракторов, так как они мешают движению.



Основная часть акции протеста запланирована на понедельник, а но некоторые мероприятия продлятся до утра вторника. Первоначально планировалось провести дополнительные мероприятия в среду и четверг, но организаторы отказались от этого.

В понедельник будет проведена акция протеста, перекрывающая главную магистраль Праги, и запланирован митинг на Малостранской. Во вторник также ожидается ограниченная акция протеста на Малостранской и в прилегающем районе, где расположена правительственная канцелярия.

По сообщениям СМИ, парковочные места для части техники должны находиться на набережных Эдварда Бенеша и Капитана Яроша. Часть машин может быть перемещена туда с 11:30. Эта часть мероприятия должна продлиться до 15:00, когда большая часть техники начнет свой обратный путь.

С 15:00 в понедельник также запланирована акция протеста на Малостранской площади, которая частично перейдет на вторник. Неизвестно, будет ли здесь также присутствовать сельскохозяйственная техника и в каком объеме.

Маршруты вокруг Праги

С юга фермеры прибыли в Прагу в понедельник по Страконицкой улице, а затем продолжили движение по мосту Йирасека до главной магистрали.

Из Ржичан и района Угржиневс они проследуют по улицам Пржательстви и Кутногорска, а затем по улицам Чернокостелецка и Виноградска и далее по главной магистрали.

С севера техника прибудет в мегаполис по трассе D8, затем через Кобылисы, Голешовички, через мост Барикадников на Аргентинскую улицу и главную магистраль.

С северо-запада фермеры планируют приехать по Европейской улице, затем проехать через Дейвицкий тоннель по улицам Милады Гораковой и Велетржни до улицы Вильсонова и Министерства сельского хозяйства.

Из Градца-Кралове маршрут проходит через Горни-Почернице, Черный Мост, затем через улицы Подебрадска и Ческоморавска к набережной и через Тешновский тоннель к Министерству.

Последний маршрут проложен из Пардубице и будет вести через Уезд-над-Леси и Беховице к Ческобродской и Спойовацкой улицам и далее в центр.

Пражский городской совет призвал жителей не ездить в понедельник в столицу, если в этом нет необходимости.

Транспортная компания заявила, что ожидает задержек в работе наземного общественного транспорта и что трамвайные линии могут быть перенаправлены в связи с демонстрацией на Малостранской площади или перед зданием правительства.



Причины протеста

Сегодняшней акцией протеста фермеры хотят выразить свое недовольство состоянием чешского сельского хозяйства. «Эта акция призвана поддержать чешскую общественность, заставить правительство осознать, что сегодня мы фактически являемся рабами Европейского союза. Фермеры покупают тракторы, семена и все остальное за те же деньги, что и немцы, голландцы или французы, но получают только 50% субсидий», — сказал Йиржи Йирса, приехавший на акцию протеста из Кржепениц Седлчанского района.

Сегодняшняя акция протеста пока не вызвала серьезных проблем в работе общественного транспорта, прибывающего из Среднечешского края. «За исключением небольших пробок в Ржичанах и Угржиневесе и задержек нескольких рейсов в направлении Здибы и Нехвизды прибытие сельскохозяйственной техники в Прагу не оказало существенного влияния на работу автобусов PID», — так охарактеризовала начало утреннего часа пик в сети X компания Ropid, которая занимается планированием работы пражского общественного транспорта. Позже компания сообщила, что сельскохозяйственная техника начала задерживать движение трамваев. «Пока что больше всего достается линии 13 на забитой Виноградской улице, а также трамваям на улице Йечна, которым требуется больше времени, чтобы пересечь главную магистраль», — говорится в сообщении Ropid вскоре после 07:00.

Фермеры передадут письмо министру сельского хозяйства Мареку Выборному с требованием, чтобы чешское правительство вышло из «Зеленого курса» ЕС для Европы. Организаторами акции протеста выступают Богумир Дуфек, председатель профсоюза работников сельского хозяйства и пищевой промышленности и Ассоциации свободных профсоюзов, и Зденек Яндейсек, бывший президент Чешской сельскохозяйственной палаты.