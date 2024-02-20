В Чехии 24 февраля пройдут митинги и концерты в поддержку Украины

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Прошло два года с тех пор, как президент России Владимир Путин отдал приказ об отправке войск на специальную военную операцию по «денацификации Украины», как до сих пор нелепо утверждает российская пропаганда.

В связи с этим несколько чешских организаций и объединений организуют митинги и концерты в поддержку Украины. Среди них — Člověk v tísni, Paměť národa, Milion chvilek pro demokracii и Nadační fond pro Ukrajinu (Dárek pro Putina).

Программа стартует в четверг, 22 февраля, и завершится 27 февраля. В четверг, например, Лейтнер-клуб в Брно предложит сценический репортаж о приходе Путина к власти и курсе России на тоталитаризм, основанный на текстах убитой российской журналистки Анны Политковской.

Кульминацией серии встреч и концертов станет суббота, 24 февраля. Основная программа пройдет в Праге: в 13:00 начнется концерт для детей родителей, поддерживающих Украину. За ним последует марш в поддержку Украины. Люди начнут шествие от памятника Тарасу Шевченко на Смихове и пройдут по Карлову мосту до Староместской площади.

После этого состоится митинг, а субботняя программа завершится концертом в Forum Karlín. Планируется выступление групп Chinaski, I Love You Honey Bunny и одной из самых успешных групп украинской музыкальной сцены Love ’n’ Joy.

Мероприятия и концерты пройдут также в Ческе-Будеёвице, Литомержице, Брно, Пльзене и Оломоуце.