Иностранец за рулем грузовика неадекватно вел машину. Его заметила полиция

«В среду утром мы получили звонок на линию 158 о подозрительном вождении водителя грузовика, который ехал по автостраде D35 из Остравы в Оломоуц. Как предполагается, он перестраивался с одной полосы на другую», — сказал пресс-секретарь.



По его словам, полицейский патруль из дорожного управления в Кокоуровце вскоре выследил автомобиль и снял его с трассы на 281-м километре возле Пржаславице. «Когда поиция его останавливала, то водитель ехал на удивление прямо», — отметил Хейтман.



Впоследствии полицейские подвергли водителя дорожному досмотру. «У 51-летнего иностранца при проверке обнаружили 3,17 промилле алкоголя. Сотрудники полиции задержали мужчину и поместили его в камеру», — заявил представитель пресс-службы.



На следующий день, протрезвев, мужчина был допрошен по подозрению в совершении преступления, связанного с созданием опасности в состоянии алкогольного опьянения. «Ему грозит тюремное заключение сроком до одного года, штраф или запрет на деятельность», — добавил Хейтман. Пьяный водитель, к счастью, никого не покалечил на шоссе.