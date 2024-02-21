Иностранец за рулем грузовика неадекватно вел машину. Его заметила полиция
23 февраля 2024
19:30
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В среду утром водитель грузовика DAF ехал по трассе D35 между Остравой и Оломоуцем. На его подозрительное вождение обратил внимание полицейских проезжавший мимо водитель. Во время проверки у иностранца было обнаружено более трех промилле алкоголя. Пресс-секретарь полиции Либор Хейтман сообщил об этом в пятницу.
«В среду утром мы получили звонок на линию 158 о подозрительном вождении водителя грузовика, который ехал по автостраде D35 из Остравы в Оломоуц. Как предполагается, он перестраивался с одной полосы на другую», — сказал пресс-секретарь.
По его словам, полицейский патруль из дорожного управления в Кокоуровце вскоре выследил автомобиль и снял его с трассы на 281-м километре возле Пржаславице. «Когда поиция его останавливала, то водитель ехал на удивление прямо», — отметил Хейтман.
Впоследствии полицейские подвергли водителя дорожному досмотру. «У 51-летнего иностранца при проверке обнаружили 3,17 промилле алкоголя. Сотрудники полиции задержали мужчину и поместили его в камеру», — заявил представитель пресс-службы.
На следующий день, протрезвев, мужчина был допрошен по подозрению в совершении преступления, связанного с созданием опасности в состоянии алкогольного опьянения. «Ему грозит тюремное заключение сроком до одного года, штраф или запрет на деятельность», — добавил Хейтман. Пьяный водитель, к счастью, никого не покалечил на шоссе.
По его словам, полицейский патруль из дорожного управления в Кокоуровце вскоре выследил автомобиль и снял его с трассы на 281-м километре возле Пржаславице. «Когда поиция его останавливала, то водитель ехал на удивление прямо», — отметил Хейтман.
Впоследствии полицейские подвергли водителя дорожному досмотру. «У 51-летнего иностранца при проверке обнаружили 3,17 промилле алкоголя. Сотрудники полиции задержали мужчину и поместили его в камеру», — заявил представитель пресс-службы.
На следующий день, протрезвев, мужчина был допрошен по подозрению в совершении преступления, связанного с созданием опасности в состоянии алкогольного опьянения. «Ему грозит тюремное заключение сроком до одного года, штраф или запрет на деятельность», — добавил Хейтман. Пьяный водитель, к счастью, никого не покалечил на шоссе.
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