Сотни людей прошли маршем по центру Праги, чтобы поддержать Украину

На плакатах, некоторые из которых на английском языке, написаны такие лозунги, как «Остановите Путина, остановите войну», «Россия пытает и убивает» и «Больше оружия для Украины». Вскоре после 15:00 шествие митингующих отправилось по запланированному маршруту на Староместскую площадь, люди скандировали «Stand with the Ukraine!».





Маршрут шествия от памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко, который является для украинцев символом свободы и независимости, пройдет мимо памятника жертвам коммунизма на Уезде через Карлов мост. Митинг на Староместской площади откроет президент Петр Павел, а также анонсировано видеоприветствие президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены.





На митинге также будет предоставлено слово людям, которые организуют помощь Украине. Выступят также представители четырех организаций — Evropský kongres Ukrajinců, Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii a Paměť národa. В завершение мероприятия будет зачитан манифест организации «Память нации», призывающий европейских лидеров выполнить свои обещания по поддержке Украины.





Россия, которая уже аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году, начала очередную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года. Первоначально ей удалось занять лишь четверть украинской территории, часть которой украинцы отвоевали. Война унесла сотни тысяч жизней, в том числе мирных жителей. Символом российских зверств стал город Буча, где было обнаружено около 500 тел убитых мирных жителей, включая маленьких детей и подростков.





Международные организации оценили прямой ущерб от двухлетних боевых действий на Украине в 141,6 миллиарда евро (3,6 триллиона крон). Из-за войны страну покинули около 6,3 миллиона человек, две трети из них бежали в страны ЕС. В Украину поступает материальная и гуманитарная помощь, включая поставки военного снаряжения и боеприпасов, однако ее объем называют недостаточным из-за превосходства России. Россия подвергается санкциям в связи с агрессией, но критики говорят, что они малоэффективны.





Будущее Украины также определяет будущее Чешской Республики, заявил председатель Сената Чехии Милош Выстрчил (ODS). Чешская, европейская и мировая поддержка Украины не бесплатна, но необходима, сказал он, поскольку отсутствие поддержки обойдется Чехии гораздо дороже. В своей речи Выстрчил поблагодарил чешских граждан, которые уже два года поддерживают Украину. Выстрчил попросил граждан Украины, которые приехали в Чехию из-за конфликта, помочь Чехии в ее поддержке.





«Одна из вещей, которую они могут сделать, чтобы помочь, — это включиться в жизнь в Чешской Республике во всех измерениях, которые подразумевает такая жизнь в Чешской Республике, и таким образом мы вместе поддержим Украину», — сказал он, обращаясь к украинцам, живущим в Чехии. Долгосрочная поддержка Украины для Чешской Республики является более сложной задачей, чем помощь в один момент, поэтому сотрудничество между украинцами имеет решающее значение, сказал он.





Кроме Выстрчила, в памятном акте у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко на Кинской площади в Праге приняли участие спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова (TOP 09), поверенный в делах посольства Украины Виталий Усатый и еще несколько депутатов и сенаторов. После кратких выступлений они возложили цветы к памятнику украинскому поэту и поклонились.





Пекарова-Адамова напомнила, что российская агрессия против Украины началась с момента вторжения России в Крым. «Мы должны благодарить украинцев за то, что здесь мы живем повседневной жизнью, которая не перевернулась с ног на голову, как это произошло с нашими украинскими друзьями», — сказала она. По ее словам, от исхода конфликта на Украине будет зависеть мир в Чешской Республике.





В своей речи Усатый, в частности, поблагодарил Чехию за оказанную военную помощь, особенно за поставку оружия.