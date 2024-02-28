Протестов «В Праге до 30 км/ч» больше не будет

В пятницу пресс-секретарь инициативы Вероника Голцнерова заявила, что протесты пока больше проводиться не будут.





«В данный момент мы завершаем наши марши. Господин мэр Свобода, господин заместитель мэра Гржиб, теперь ваша очередь!» — говорится в заявлении пресс-секретаря. Сначала участники марша требовали ограничить скорость в Праге до 30 км/ч, но затем отступили от этого и стали указывать на то, что давно подготовленные меры по разгрузке магистрали, включая климатический план Праги, не осуществляются.





Мэр Богуслав Свобода (ODS) заявил, что ограничение скорости в 30 км/ч приведет к транспортному коллапсу в Праге.





Голцнерова напомнила, что в прошлом году город пытался запретить марши, но столкнулся с проблемой в суде. Суд вынес неоднозначное решение, разрешив протесты, но ограничив «Последнее поколение» одной полосой и запретив перекрывать всю магистраль.





«Мы предотвратили неконституционное ограничение права на протест. Суд постановил, что шоссе не принадлежит только автомобилям. Любой человек может провести там публичное собрание и выразить свое мнение», — сказала она.





Однако после решения суда интенсивность протестов снизилась. Последняя крупная акция состоялась 3 октября прошлого года, когда организаторы отказались от проведения акции перед Национальным музеем.





Пражская коалиция, особенно Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) и «Пираты», сейчас спорит по поводу так называемой реформы парковки, которую подготовил заместитель мэра Зденек Гржиб, а также по поводу взимания платы за проезд через Старый город и Мала-Страну. Изменения в системе и цене парковки призваны помочь успокоить движение и предотвратить задержку трамваев в центре из-за автомобилей на путях. В то же время в коалиции ведутся дискуссии о повышении цен на проезд в общественном транспорте.





«Как коалиция мы взяли на себя обязательство реформировать зоны платной парковки и решить проблему пробок в центре Праги. В обеих областях ясно, что, если ничего не изменить, ситуация выйдет из-под контроля», — написал Гржиб в социальных сетях.