Протестов «В Праге до 30 км/ч» больше не будет
1 марта 2024
22:00
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Организация «Последнее поколение» (Poslední generace), которая в течение последнего года блокировала движение в центре Праги, объявила, что больше не будет проводить акции протеста. Организация утверждает, что они были успешными, но говорит, что ей нужно дать политикам «пространство» для подготовки концепции по разгрузке движения на главной магистрали. Еще осенью организация планировала марши на этот год.
В пятницу пресс-секретарь инициативы Вероника Голцнерова заявила, что протесты пока больше проводиться не будут.
«В данный момент мы завершаем наши марши. Господин мэр Свобода, господин заместитель мэра Гржиб, теперь ваша очередь!» — говорится в заявлении пресс-секретаря. Сначала участники марша требовали ограничить скорость в Праге до 30 км/ч, но затем отступили от этого и стали указывать на то, что давно подготовленные меры по разгрузке магистрали, включая климатический план Праги, не осуществляются.
Мэр Богуслав Свобода (ODS) заявил, что ограничение скорости в 30 км/ч приведет к транспортному коллапсу в Праге.
Голцнерова напомнила, что в прошлом году город пытался запретить марши, но столкнулся с проблемой в суде. Суд вынес неоднозначное решение, разрешив протесты, но ограничив «Последнее поколение» одной полосой и запретив перекрывать всю магистраль.
«Мы предотвратили неконституционное ограничение права на протест. Суд постановил, что шоссе не принадлежит только автомобилям. Любой человек может провести там публичное собрание и выразить свое мнение», — сказала она.
Однако после решения суда интенсивность протестов снизилась. Последняя крупная акция состоялась 3 октября прошлого года, когда организаторы отказались от проведения акции перед Национальным музеем.
Пражская коалиция, особенно Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) и «Пираты», сейчас спорит по поводу так называемой реформы парковки, которую подготовил заместитель мэра Зденек Гржиб, а также по поводу взимания платы за проезд через Старый город и Мала-Страну. Изменения в системе и цене парковки призваны помочь успокоить движение и предотвратить задержку трамваев в центре из-за автомобилей на путях. В то же время в коалиции ведутся дискуссии о повышении цен на проезд в общественном транспорте.
«Как коалиция мы взяли на себя обязательство реформировать зоны платной парковки и решить проблему пробок в центре Праги. В обеих областях ясно, что, если ничего не изменить, ситуация выйдет из-под контроля», — написал Гржиб в социальных сетях.
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