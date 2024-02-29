Новый облик площади Победы в пражском районе Дейвице
4 марта 2024
13:00
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Новый облик площади Победы (Vítězné náměstí) в пражском районе Дейвице начнет обретать очертания благодаря проекту консорциума Benthem Crouwel Architects, Opočenský Valouch Architects, Rehwaldt Landscape Architects, PUDIS и AED. Эта архитектурная пятерка объединила свои усилия, чтобы создать продуманный дизайн объекта, который пражане называют «Кулатяк».
Весь проект следует градостроительному видению Антонина Энгеля, который сто лет назад спланировал площадь. На конкурс, предшествовавший выбору проекта-победителя, поступило 44 предложения со всего мира. В конкурсе приняли участие инвесторы Penta Real Estate, Sekyra Group и Kaprain. Международное жюри в сотрудничестве с городом и инвесторами выбрало проект, который отвечал самым строгим требованиям и учитывал историю этого места.
Исполнительный директор Kaprain Group Марсель Досталь отметил, что победивший проект опирается на вековые традиции и создает пространство для общественной и частной деятельности. Квартал будет разделен на две части: одна часть будет использоваться для жилых целей, а в другой расположатся новые офисы и университетские здания, которые создадут новую площадь и проходы. Интеграция первого подземного этажа жилого блока с вестибюлем метро А упростит доступ к метро и создаст связь с магазинами, рынком, культурным центром и офисным зданием.
Голландский архитектор Паскаль Корнипс говорит, что источником вдохновения для них послужила история площади Победы и ее окрестностей, в частности, эволюция города. Чешские архитекторы, чьи офисы расположены недалеко от площади, добавили местный контекст и обеспечили уважение к характеру района Дейвице. Весь проект спланирован в соответствии с масштабной трансформацией площади, предложенной Pavel Hnilička Architects. Эта трансформация включает в себя перемещение трамвайного движения к краю площади и создание пространства для пешеходов. Строительство должно быть завершено в 2025 году.
Часть проекта — дворец Виктории рядом с «Кулатяком». Этот жилой комплекс, строительство которого планируется завершить весной следующего года, будет включать не только роскошные квартиры, но и коммерческие помещения. Здание будет иметь девять этажей и призвано отразить окружающие неоклассические здания начала XX века в современном дизайне. Верхние этажи займут пентхаусы с просторными террасами и видами на Пражский Град, а подземные парковки и подвалы станут неотъемлемой частью здания.
Заместитель старосты Праги 6 Петр Прокоп подчеркнул, что муниципалитет будет контролировать нежилые помещения на первом этаже Victoria Palace. Это пространство будет занято супермаркетом Albert, но и аптекой, салоном сотовой связи и кафе.
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