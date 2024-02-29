Новый облик площади Победы в пражском районе Дейвице

Весь проект следует градостроительному видению Антонина Энгеля, который сто лет назад спланировал площадь. На конкурс, предшествовавший выбору проекта-победителя, поступило 44 предложения со всего мира. В конкурсе приняли участие инвесторы Penta Real Estate, Sekyra Group и Kaprain. Международное жюри в сотрудничестве с городом и инвесторами выбрало проект, который отвечал самым строгим требованиям и учитывал историю этого места.





Исполнительный директор Kaprain Group Марсель Досталь отметил, что победивший проект опирается на вековые традиции и создает пространство для общественной и частной деятельности. Квартал будет разделен на две части: одна часть будет использоваться для жилых целей, а в другой расположатся новые офисы и университетские здания, которые создадут новую площадь и проходы. Интеграция первого подземного этажа жилого блока с вестибюлем метро А упростит доступ к метро и создаст связь с магазинами, рынком, культурным центром и офисным зданием.





Голландский архитектор Паскаль Корнипс говорит, что источником вдохновения для них послужила история площади Победы и ее окрестностей, в частности, эволюция города. Чешские архитекторы, чьи офисы расположены недалеко от площади, добавили местный контекст и обеспечили уважение к характеру района Дейвице. Весь проект спланирован в соответствии с масштабной трансформацией площади, предложенной Pavel Hnilička Architects. Эта трансформация включает в себя перемещение трамвайного движения к краю площади и создание пространства для пешеходов. Строительство должно быть завершено в 2025 году.





Часть проекта — дворец Виктории рядом с «Кулатяком». Этот жилой комплекс, строительство которого планируется завершить весной следующего года, будет включать не только роскошные квартиры, но и коммерческие помещения. Здание будет иметь девять этажей и призвано отразить окружающие неоклассические здания начала XX века в современном дизайне. Верхние этажи займут пентхаусы с просторными террасами и видами на Пражский Град, а подземные парковки и подвалы станут неотъемлемой частью здания.





Заместитель старосты Праги 6 Петр Прокоп подчеркнул, что муниципалитет будет контролировать нежилые помещения на первом этаже Victoria Palace. Это пространство будет занято супермаркетом Albert, но и аптекой, салоном сотовой связи и кафе.