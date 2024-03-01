Водитель Mercedes подделал удостоверение инвалида. Что ему за это грозит?
4 марта 2024
19:30
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С поддельной карточкой ZTP и заранее подготовленным предлогом водитель Mercedes припарковался на месте для инвалидов в центре Праги. Полицейским он заявил, что документ выдали дочери, которую он привез. Но она не смогла подойти, так как была на работе и не подозревала об обмане.
Водитель доехал на машине до Петрской четверти и припарковался в месте, предназначенном для инвалидов, на улице Бискупска. Он думал, что раз у него за лобовым стеклом карточка инвалида, значит, все в порядке. Однако полицейские заметили некачественную подделку и начали разбираться.
«В ходе расследования водитель рассказал, что карточка была выдана на имя его дочери, которую он привел в центр, и она должна быть где-то поблизости. Однако, когда он позвонил женщине, та сказала, что находится на работе и не может подойти. Офицер позвонил в офис соответствующего муниципального округа, выдавшего удостоверение личности, и выяснил, что оно выдано на совершенно другую фамилию», — рассказала Ирена Сейфертова, пресс-секретарь пражской полиции. Кроме того, на удостоверение личности была наклеена недействительная защитная голограмма. Патруль ограничил личную свободу 71-летнего мужчины и передал его в государственную полицию. «В прошлом году мы выявили почти 12 000 правонарушений, связанных с несанкционированной парковкой на местах для людей с ограниченными возможностями в столице. За эти правонарушения полицейские наложили 2 313 штрафов на общую сумму 1 388 900 крон», — сказала Сейфертова.
Водителям запрещено стоять или останавливаться на парковочных местах для людей с ограниченными возможностями. В случае остановки им грозит штраф в размере до 1 500 крон на месте и от 2 000 до 5 000 крон в рамках административного разбирательства. За парковку им грозит штраф от 2 500 до 3 500 крон плюс 2 балла, а в административном порядке — штраф от 4 000 до 10 000 крон плюс 2 балла. «Кроме того, если все условия соблюдены, офицер или сотрудник полиции может отдать распоряжение об эвакуации транспортного средства», — добавила Сейфертова.
«В ходе расследования водитель рассказал, что карточка была выдана на имя его дочери, которую он привел в центр, и она должна быть где-то поблизости. Однако, когда он позвонил женщине, та сказала, что находится на работе и не может подойти. Офицер позвонил в офис соответствующего муниципального округа, выдавшего удостоверение личности, и выяснил, что оно выдано на совершенно другую фамилию», — рассказала Ирена Сейфертова, пресс-секретарь пражской полиции. Кроме того, на удостоверение личности была наклеена недействительная защитная голограмма. Патруль ограничил личную свободу 71-летнего мужчины и передал его в государственную полицию. «В прошлом году мы выявили почти 12 000 правонарушений, связанных с несанкционированной парковкой на местах для людей с ограниченными возможностями в столице. За эти правонарушения полицейские наложили 2 313 штрафов на общую сумму 1 388 900 крон», — сказала Сейфертова.
Водителям запрещено стоять или останавливаться на парковочных местах для людей с ограниченными возможностями. В случае остановки им грозит штраф в размере до 1 500 крон на месте и от 2 000 до 5 000 крон в рамках административного разбирательства. За парковку им грозит штраф от 2 500 до 3 500 крон плюс 2 балла, а в административном порядке — штраф от 4 000 до 10 000 крон плюс 2 балла. «Кроме того, если все условия соблюдены, офицер или сотрудник полиции может отдать распоряжение об эвакуации транспортного средства», — добавила Сейфертова.
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