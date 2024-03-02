Гржиб водителям: Со следующей недели дважды подумайте, прежде чем пересекать Баррандовский мост

«Ситуация будет несколько иной на подходе со стороны Йижни Спойки и улицы Модржанска. Мы ожидаем, что там возникнут дополнительные сложности по сравнению с предыдущими этапами. Это означает, что в послеобеденный час пик на Йижни Спойке ситуация будет не очень хорошей», — сказал Михал Петерка из Технического управления коммуникаций.





Петерка сказал, что всем, кто едет со стороны Йижни Спойки или Модржан, следует хорошо продумать маршрут. Автомобили, направляющиеся в Пльзень и Страконице, должны оставаться в правой полосе на мосту, а если водитель ошибется, он сможет проехать в Лиговар до реверсивной рампы, где и развернется. Левая полоса на мосту будет предназначена для направления на Смихов. Реверсивная рампа в Лиговаре также предназначена для водителей, которые не смогут воспользоваться закрытым поворотом на Баррандовский мост со Страконицкой.





По словам заместителя директора той же организации Йозефа Рихтера, самые серьезные дефекты на мосту и в его окрестностях, выбоины, которых насчитали около 290, будут ремонтироваться на этой неделе до пятницы. Около 200 уже отремонтированы. В пятницу, субботу и воскресенье на мосту будут установлены временные дорожные знаки.





Заместитель мэра Зденек Гржиб в очередной раз предупредил пражских и непражских водителей, чтобы они заранее продумывали свои поездки. «Я хотел бы обратиться ко всем водителям не только из Праги, но и из Среднечешского края и других регионов с призывом думать о предстоящей поездке. Они должны думать о каждой поездке. Одна из причин заключается в том, что примерно через 90 дней произойдет смена знаков. В этом году, я думаю, эти меры окажут самое значительное влияние на пражское движение», — сказал Гржиб.





По словам Гржиба, первые неделя или две обычно самые тяжелые. Поэтому рабочая группа будет ежедневно следить за движением и, возможно, корректировать меры. Ситуация изменится с завершением третьего этапа ремонта, примерно через 90 дней рабочие перейдут на южную часть северного моста и начнется четвертый этап. На этом этапе режим движения изменится.





«Мы постараемся, чтобы все работы, которые ограничат движение транспорта, были завершены к 31 августа, то есть к концу каникул», — пообещал Мартин Седеке (ODS), глава транспортного комитета города.





За подробностями ремонтных работ можно следить на специальном сайте Технического управления коммуникаций.