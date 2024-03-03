Полиция прочесывает Кунратицкий лес. Ищут насильника, напавшего на женщину
5 марта 2024
14:02
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Десятки полицейских и преступников прочесывают Кунратицкий лес в поисках мужчины, который в понедельник вечером совершил там нападение и изнасиловал 37-летнюю женщину. У преступника были кудрявые волосы, резиновые перчатки и резкий запах.
Нападение произошло около восьми часов вечера в понедельник. «Десятки полицейских вместе с криминалистами в настоящее время прочесывают Кунратицкий лес, где вчера около 19.30 неизвестный напал на женщину (37 лет) и изнасиловал ее», — говорится в сообщении полиции в сети X.
Полиция не уточнила точное место, где произошло нападение.
Полицейские прочесывают лес в поисках улик, которые могли бы вывести их на преступника, совершившего изнасилование. Предположительно, это мужчина ростом 180-190 сантиметров, в возрасте около 35 лет. На нем были синие латексные перчатки, от него исходил сильный запах. Волосы у него короткие коричневые вьющиеся.
Полицейские на месте происшествия изъяли большое количество улик, которые они будут оценивать. Задержать преступника им не удалось. Нападение и изнасилование были очень жестокими.
«В связи с поисками преступника мы обращаемся к общественности с просьбой о помощи. Если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемом человеке или если вы также стали жертвой нападения в Кунратицком лесу, пожалуйста, позвоните по телефону 158», — говорится в сообщении полиции.
В конце января полиция разыскивала 23-летнего мужчину, который напал на нескольких человек в Кунратицком лесу. В поисках были задействованы десятки полицейских, вертолет с тепловизионным оборудованием и конные патрули. За день до этого злоумышленник ранил топором женщину в Хоставице, а позже признался в убийстве мужчины у Кийского пруда.
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