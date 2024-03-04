Тысячи фермеров во время протеста 7 марта опять перекроют движение в Праге
6 марта 2024
22:00
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В четверг, 7 марта, в Праге вновь пройдут акции протеста фермеров. Они хотят привлечь внимание к тому, что правительство не решает их проблемы. Тысячи фермеров прибудут с сотнями тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Утром они проедут по Летенским садам, а в полдень соберутся на демонстрацию перед зданием правительства.
Там их встретит министр сельского хозяйства Марек Выборный. Протест будет проходить под наблюдением десятков полицейских. Ожидаются проблемы с движением. В связи с этим столичные власти призвали людей не приезжать в город на своих машинах и работать дома. Если необходимо ехать на работу, то лучше пользоваться поездами, метро или трамваями и избегать поездок в районе Дома правительства и Летны.
Главными организаторами акции протеста являются Чешская аграрная палата и Чешский сельскохозяйственный союз, которые утверждают, что правительство не решает их проблемы. Они требуют, в частности, поддержать занятость в сельском хозяйстве, не сокращать поддержку защиты животных, вернуть налогообложение земли на уровень, существовавший до принятия правительственного пакета консолидации, и не облагать налогом европейские операционные субсидии. «Ситуация в отечественном сельскохозяйственном секторе не очень хорошая и все время ухудшается. Несмотря на личные усилия министра сельского хозяйства Марека Выборного, коалиция из пяти человек не смогла договориться о серьезном изменении приоритетов, которое действительно помогло бы нашим животноводам и фермерам», — сказал Ян Долежал, президент Чешской сельскохозяйственной палаты.
На прошлой неделе Выборный заявил, что правительство выполнило некоторые из требований. Но в понедельник фермеры заявили, что такой помощи недостаточно. Министр сказал, что готов продолжить переговоры с фермерами, но не на ультимативных условиях. Министр примет участие в акции протеста в четверг и планирует встретиться с фермерами перед зданием правительства, сообщил сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь министерства Войтех Били.
Фермеры с техникой соберутся между 05:00 и 06:00 на окраинах Праги и в Среднечешском крае: в Вестеце, Есенице, Летнянах, а также в Кнежевах и Гостивице. Оттуда в 06:00 они направятся в центр столицы, частично по автостраде.
С 07:00 до 11:00 протестующие планируют объехать Летенские сады по маршруту вдоль набережной Эдварда Бенеша, улиц Хоткова, Милады Гораковой, Велетржни, Дукельских грдину, а затем по набережной до здания правительства. В документах, присланных Чешскому агентству новостей, фермеры заявили, что маршрут рассчитан на 600-700 транспортных средств. Если их будет больше, они будут припаркованы на Летне или перенаправлены полицией на другой маршрут. Демонстрация перед зданием правительства начнется в полдень и продлится около полутора часов. После ее окончания организаторы ожидают постепенного отъезда техники и демонстрантов.
Пресс-секретарь полиции Ян Данек сообщил, что десятки полицейских, в основном из дорожной службы, будут следить за ходом протеста и направлять движение, чтобы не создавать проблемы для водителей. Данек добавил, что полиция не планирует вводить какие-либо ограничения на движение транспорта, но призывает водителей не ездить в места проведения акции протеста.
По словам региональных представителей Аграрной палаты, с которыми связался ЧТК, в Прагу едут сотни фермеров из разных регионов. Фермеры из отдаленных от столицы регионов хотят приехать без техники. Например, около 300 фермеров из Злинского края планируют принять участие, еще от 200 до 300 приедут из Южноморавского края и не менее сотни из края Высочина.
19 февраля фермеры провели демонстрацию перед зданием Министерства сельского хозяйства в Праге и частично перекрыли шоссе сотнями тракторов. Они требовали, чтобы чешское правительство вышло из «Зеленого курса», который направлен на достижение климатической нейтральности для ЕС-27 к 2050 году. Однако Аграрная палата и Сельскохозяйственный союз дистанцировались от акции протеста.
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